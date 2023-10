Mostra personale di Giovanni Bologna

La prima mostra personale dell’artista Giovanni Bologna, ci racconta la propria poetica mettendoci in evidenza, tramite varie tecniche pittoriche il suo intimo universo personale. I mondi di questo artista, nonostante la giovane età, fino ad adesso sono stati molteplici. Giovanissimo se ne è andato via di casa diventando un imprenditore di successo nella ristorazione dopodiché, molla tutto per inseguire la sua più grande passione. Attualmente racconta il suo se mettendo a nudo su tela, la sua forza/debolezza emotiva. Il colore grida le sue rivendicazioni, le proprie angosce, i suoi malumori, le sue passioni.

Usa un linguaggio cromatico non privo di forma che esiste ed affiora dalla tela. Come Leonardo insegnava è la macchia il primo atomo dal quale prende vita la forma, così nelle opere di Bologna, questa nasce nel colore. L’autore riesce a spezzare confini netti, mettendo a rischio, la percezione mainstream della visione comune: l’orizzonte tra forma e colore che spesso resta netto nelle composizioni pittoriche, viene annullato.

Le opere di Giovanni possono sembrare controverse e destabilizzanti, proprio perché il suo momento angolare varia continuamente, ponendo l’artista a continui movimenti o mutamenti per restare in equilibrio. Per tale motivo, il ritmo della composizione artistica molte volte è sincopato e asimmetrico, cerca una stabilità forzata che sfocia in un aumento della propria entropia.

GIOVANNI BOLOGNA. Mostra Personale, 12 - 15 Ottobre 2023

Inaugurazione: 14 Ottobre ore 18.30

Mostra a cura di: Vault |Art| Consulting

Sala Renato Birolli

Via Macello 17

37121 - Verona

Info: