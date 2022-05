Presso Kromya Art Gallery la mostra di Davide Maria Coltro "Pax Naturae"

Dopo il successo della mostra milanese allo Studio Museo Francesco Messina e la prima personale in Svizzera, Davide Maria Coltro torna a Verona, sua città natale, con una rassegna monografica negli spazi di Kromya Art Gallery (via Oberdan, 11c). Curata da Alberto Fiz, l'esposizione Pax Naturae sarà inaugurata sabato 21 maggio alle ore 18. Il tema scelto dall'artista appare particolarmente attuale nella fase di profonda incertezza che stiamo vivendo. Con Pax Naturae, il Quadro Mediale inventato da Coltro nel 2001 si fa, infatti, interprete della natura come elemento teso verso una progressiva pacificazione.

Paesaggi, cieli, arborescenze assumono in questa prospettiva un nuovo significato dove l'intervento digitale coglie l'aspetto totalizzante di una natura in perenne trasformazione: «Il Quadro Mediale per sua stessa definizione è sempre cangiante, predisposto ad assorbire il flusso continuo delle immagini e proprio per questa ragione diventa lo strumento ideale per mettersi in relazione con l'infinito naturale», afferma Alberto Fiz.

La mostra propone oltre 30 opere e un ciclo inedito dove l'artista analizza la trasformazione di elementi floreali visti dall'alto attraverso un procedimento lenticolare nel quale fotografia, pittura e tecnologia trovano una rinnovata sintesi: «Ogni volta che il visitatore entra in mostra si trova di fronte ad un lavoro differente, in progress, con continue alterazioni che superano la comunicazione istantanea per andare incontro al tempo della coscienza», spiega Coltro.

Il Quadro Mediale modifica la fruizione dell'opera d'arte in quanto consente di produrre un continuum estetico e iconico in perenne cambiamento. Non più, dunque, un dispositivo fisso come nel caso del video, ma un'opera che in base agli input dell'artista sviluppa un processo che non può essere determinato aprioristicamente. In questa occasione l'opera di Coltro indaga il tema della nascita e della germinazione, come appare evidente nel ciclo delle arborescenze, dove «l'artista evidenzia quella crescita necessaria che si materializza davanti ai nostri occhi». Lo scrive Patrizia Nuzzo curatrice responsabile della GAM -Galleria d'Arte Moderna Achille Forti di Verona, lo spazio che in contemporanea con la mostra da Kromya Art Gallery presenta "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura", dove sono esposti anche tre lavori di Coltro (l'artista è anche presente nella collezione permanente del museo) del medesimo ciclo.

La rassegna in galleria propone diversi piani di lettura e da ogni Quadro Mediale derivano le icone digitali prodotte in esemplare unico che sembrano fissare l'istante frantumando il flusso temporale: «Sono Filiazioni, ovvero opere generate dal Quadro Mediale ma di lettura indipendente, che divengono memoria del continuo divenire», afferma Coltro. «è la fase in cui lo sguardo si deposita sull'immagine e ne cattura i contenuti». Si tratta di un procedimento con il quale l'artista fissa la reminiscenza dell'immagine che all'interno del Quadro Mediale viene continuamente riformulata.

In occasione della mostra viene pubblicata un'ampia monografia di Coltro con la sua produzione degli ultimi vent'anni. Il volume, edito da Vanillaedizioni, è curato da Alberto Fiz e contiene testi di Aida Accolla, Chiara Canali, Luigi Codemo, Joseph di Pasquale, Marcello Francolini, Maria Fratelli e Patrizia Nuzzo, oltre a un'intervista all'artista di Gabriele Perretta. Dal 13 al 15 maggio una bi-personale di Davide Maria Coltro e Giovanni Frangi viene presentata a Arte Fiera di Bologna, sempre negli spazi di Kromya Art Gallery.

L'esposizione Pax Naturae sarà visitabile fino al 24 luglio 2022, da martedì a sabato con orario 10-12.30 e 16-19.30, chiuso lunedì, domenica e 2 giugno. Ingresso gratuito.

Per informazioni: T. +39 045 9788842, riccardo@kromyartgallery.com, info@kromyartgallery.com, www.kromyartgallery.com, www.instagram.com/kromya_art_ gallery, www.facebook.com/ Kromyartgallery.