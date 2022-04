A Sommacampagna la mostra "La passione muove il mondo"

L’assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna propone a villa Venier, nell’ambito della rassegna artistica “Arte Venier”, una mostra di pittura e scultura con gli artisti Sabrina Ferrari e Mara Isolani. “La passione muove il mondo” è il titolo della mostra che sarà inaugurata venerdì 22 aprile alle ore 18 con la presentazione del prof. Gianluigi Guarneri.

La passione per le forme e i colori che il nostro splendido pianeta offre a chi voglia guardarlo con l’occhio del viaggiatore curioso pronto a stupirsi per ogni meraviglia, è il denominatore comune di questi tre artisti che propongono le loro opere nella storica cornice della Villa, creando un armonico confronto.

«Nelle sale di Villa Venier prosegue la rassegna “Arte Venier” che ci sta dando molte soddisfazioni ed offre a tutti i cittadini di Sommacampagna, ma non solo, l’opportunità di visitare gratuitamente, mostre di artisti di alto livello» dichiara l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe. «Dopo la mostra di Elena Migliorisi, siamo onorati di ospitare nelle nostre sale le opere di Sabrina Ferrari e Mara Isolani, affermate artiste cui siamo grati per impreziosire con il loro intervento il nostro programma culturale».

Sabrina Ferrari, scultrice. I suoi bronzi trascendono la pura figurazione, coniugando la potenza della materia con lo slancio delle superfici, fino ad ottenere una forte elegante dinamicità nelle sue opere in bronzo, rifinite e lucidate a mano. Animali in movimento, corpi sospesi come oggetti dimenticati. Ricerca di innovazione e un occhio di riguardo alla tradizione dei grandi maestri del passato. Artista internazionale ha collaborato con importanti artisti italiani e stranieri e ha insegnato discipline plastiche presso il liceo artistico di Verona. E’ molto richiesta dal mercato d’arte internazionale.

Mara Isolani, pittrice.Il tema del suo lavoro è il viaggio, metafora della vita, Siamo tutti viaggiatori, sempre alla ricerca delle mostre mete e dei nostri sogni. Ed ecco i turisti e le auto, nostre compagne di viaggio, sulle cui lucide carrozzerie i paesaggi e le persone si riflettono deformati. Non sono solo veicoli ma sono entità vive, spesso oggetto di vere passioni, che catturano le nostre avventure e i nostri sogni, trasportateiun una dimensione universale dominata dal colore. E’ la complessa poetica della contemporaneità, del sentimento del nostro mondo velato d’ironia.

La mostra prosegue fino al 1° maggio, quanto è previsto un finissage con l’intervento della scrittrice e giornalista Claudia Farina. Specializzata in stampa turistica, cultura del vino, eresie medievali, Storia del Risorgimento in particolare Custoza 1866 (ha curato per undici anni la mostra “Una storia, una bandiera” ad Oliosi- Castelnuovo del Garda), annovera tra i libri pubblicati come autore o coautore: Guida Libia; Cento isole da vedere nella vita e Cento spiagge da vedere nella vita; San Vigilio. Una Nobile Villa; Sull’onda. Intrecci d’amore e di viaggio, Catari sul Garda; Maddalena l’apostola e il vescovo donna; Una storia, una bandiera; La svolta nei racconti di dieci donne; Boni Homini. Sulle tracce dei Catari e di Maria Maddalena.

Orari di apertura:

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 17/20 sabato e domenica 10/12 – 15/20.

Ingresso libero