"Oltre...", mostra antologica di Sisto Righi

Lo scultore Sisto Righi va oltre. Dopo le personali in Italia e all’estero, le tante collettive, dopo la presenza alla Biennale di Venezia, dopo gli allestimenti spettacolari, oggi, dopo oltre dieci di attività, lo scultore sanmarinese ha deciso di rompere il muro di cinta del “sistema arte” con una intensa tre giorni dentro il Forte asburgico veronese. “Sento un’urgenza di intima spiritualità, lontano dal “benessere” egoistico. È un movimento che sorge dal basso, una voglia di pace, condivisione, fratellanza. Anche nel mondo artistico.”

Da venerdì 24 a sabato 26 giugno, il Forte Sofia si accenderà di luci, musica e performance. Lo scultore e ceramista Sisto Righi presenterà “Oltre…”, la summa del suo percorso artistico: più di 40 opere dislocate in tutti gli spazi dell’antico fortilizio, con i suoi materiali prediletti: legno, ceramica, resine, metalli. Partecipano coralmente all’evento: il Collettivo Movimento Centrale Danza &Teatro con “Il sussurro del corpo”, musica di Eloisa Manera e Stefano Greco / PHASE DUO, regia di Claudio Gasparotto; si ascolteranno le vibrazioni delle campane tibetane e i gong, e poi, meditazione dinamica, esperienze egizio-esseni e sciamaniche, dal Sudamerica voce e chitarra di Marika, mentre Letizia Ghiotti accompagnerà il “viaggio” con il suo violino.

Il ricavato della manifestazione andrà al “Progetto Cafal” per la costruzione di una Scuola nella Guinea-Bissau, in collaborazione con la Onlus “One Bridge to Idomeni” impegnata nei Balcani.

Sisto Righi è nato nel 1958 a San Marino dove vivo e lavora. Ha partecipato a diverse collettive, esposto a Londra e Tokyo, Roma, Verona, alla Biennale di Venezia e realizzato diverse mostre personali in Toscana, Umbria, San Marino. Ha iniziato a dedicarsi totalmente all'arte nel 2010.

Programma

venerdì 24 giugno 2022

?ore 17.30: Apertura cancello

?ore 18.30: Vernissage e introduzione alla mostra e all’evento

ore 19.30: Il sussurro del corpo: performing art Collettivo Movimento Centrale Danza&Teatro

ore 20.30: Meditazione dinamica (portare cuscini o tappetini)

ore 21.30: Musiche sudamericane - esegue per chitarra e voce Marika

sabato 25 giugno 2022?

ore 16.00: Apertura cancello

?ore 17.30: Introduzione alla mostra e all’evento

ore 18.00: Tavola rotonda sul significato di “Oltre...” - Intervengono Filomeno Lopes -giornalista, filosofo e musicista della Guinea-Bissau, le Associazioni ReteBG e OBTI.

ore 21.00: Concerto gruppo musicale Stregoni

domenica 26 giugno 2022

?ore 16.00: Apertura cancello?

ore 17.30: Introduzione alla mostra e all’evento: Sisto Righi si racconta

ore 19.00: Testimonianze Guinea-Bissau

ore 21.00: Concerto Ernesto Nanque da Silva

Ingresso: 5 euro valido per le tre serate, comprensivo di assicurazione (portare coperta, tappetino). Durante i giorni dell’evento saranno presenti servizio ristorazione e bar, stand artigianato Guinea Bissau.

Per informazioni

?tel. 335 7341714

Pagine FB: “Sisto Righi scultore”; “Rete Guinea-Bissau”