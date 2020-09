A Negrar la mostra "Incontri d'arte"

Si aprirà Sabato 3 ottobre una nuova mostra per “Incontri d'arte”, una serie di esposizioni ospitate negli spazi di Miondesign di Negrar. Saranno presenti con le loro opere le pittrici Mara Isolani, Marisa Spinelli e lo scultore Enrico Faccio. La collocazione di dipinti e sculture in ambientazioni reali, tra mobili e oggetti di design, non freddamente esposte sulla parete di una galleria, incontra quel pensiero corrente di arte diffusa che porta l’arte stessa ad avvicinare maggiormente le persone.

Mara Isolani propone le ultime opere della serie “Visioni urbane”, olii su tela, una figurazione contemporanea che fa coesistere in magico equilibrio elementi apparentemente opposti: il realismo delle figure e i fondali astratti e materici che immergono il soggetto in una dimensione onirica. Figure di viaggiatori o auto d’epoca, ma sempre elementi legati al tema del viaggio, tanto caro all’artista, in cui si inseriscono nelle ultime opere richiami alla street art che quotidianamente incontriamo nelle nostre città.

Marisa Spinelli trae la sua poetica da cibi ed oggetti della vita quotidiana, e li dipinge con una tecnica quasi iperrealista con ampio uso delle sfumature che rendono poetica l’opera. Fotografa personalmente i soggetti che poi dipinge, scegliendone le inquadrature con estrema cura ed attenzione al dettaglio. Oggetti semplici ma che sanno parlare... Ogni soggetto nella sua semplicità suggerisce un atto o un momento della nostra vita e trasmette così sensazioni ed emozioni quotidiane.

Enrico Faccio è autodidatta e ha costruito il proprio bagaglio culturale in Italia e all'estero, sviluppando le basi dell'arte del ferro battuto, creandone una propria interpretazione. Dalla passione per la scultura scaturisce il desiderio di esprimersi, dando voce alla propria anima. L'opera nasce dal bisogno di interagire con le persone e il mondo che lo circonda, nello sforzo di migliorare se stesso. Essa raffigura un insieme di meccanismi, che, una volta in movimento, identificano i comportamenti dell'essere umano, della creatura viva.

Informazioni e contatti

In osservanza delle norme anti Covid, non è prevista un‘inaugurazione ma la mostra può essere visitata da martedì a sabato con orario 10-12 e 16-19, inoltre ogni sabato pomeriggio saranno presenti gli artisti.

INCONTRI D’ARTE rimarrà aperta fino al 7 novembre.

Presso Miondesign, Strada del Recioto 12A- Negrar

Per info: miondesign.srl@gmail.com

Gallery