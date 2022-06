A Sommacampagna la mostra "Fumetti in Villa"

Si apre il 23 giugno a Villa Veniera a Sommacampagna, la prima edizione della mostra Fumetti in Villa, evento collegato con la manifestazione "La Sagra dei Fumetti" promossa da Think Comics, che torna con la sua ottava edizione, dopo la pausa forzata, in una nuova e affascinante location: Villa Venier a Sommacampagna (VR). Fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna, la mostra si propone di far conoscere il fumetto nelle sue varie sfaccettature e per questa prima esperienza punta tutto sul "prodotto a chilometro zero", termine che solitamente indica qualità e genuinità e che in questo caso si riferisce agli artisti, disegnatori e illustratori, veronesi.

Il nostro infatti è un territorio che può vantare numerose eccellenze nel campo della cosiddetta nona arte. Alcune sono riconosciute a livello internazionale, come Milo Manara, altre sono tra gli artisti più richiesti e di maggior successo, come Sio, ma ci sono anche un gran numero di grandi professionisti che con continuità lavorano con i maggiori editori italiani e internazionali. Non bisogna poi dimenticare le realtà indipendenti, gli illustratori e le nuove leve. Tra gli artisti già confermati troviamo Simone Albrigi (Sio), Paolo Bacilieri, il collettivo di Cyrano Comics, Elisa Ferrari, Alberto Grezzani, Mauro Marchesi, Riccardo Pagliarini e Stefano Zampollo.