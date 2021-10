Al polo universitario Santa Marta la mostra fotografica "Ri-guardo per terra"

La mostra fotografica RI-GUARDO PER TERRA sarà esposta presso il Polo Universitario Santa Marta dal 14 al 23 Ottobre 2021. La mostra fa parte del circuito “Festival Terra 2050 Credenziali per il nostro futuro”, progetto ideato dalla Prof.ssa Maria Laura Pappalardo docente dell’Università di Verona: https://www.festivalterra2050.com/.

Il titolo della esposizione fotografica ha un significato multivalente ed esprime, con uno sguardo attento, una complessità esistente che si riflette soprattutto nella gestione del territorio dove aimè il profitto ha prevalso per i propri scopi, incurante dell’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema. Verona OFF con i suoi sette Autori impegnati in questa indagine sul rapporto fra uomo e ambiente e sugli scenari presenti e futuri dell'ecosostenibilità, mette in evidenza, attraverso le varie interpretazioni, alcuni degli aspetti che riguardano la “Sostenibilità”, che a sua volta ha un suo dispendio, una complessità ed un consumo del territorio. Gli autori sono Flavio Castellani, Denis Giusti, Alessandro Marchi, Gabriele Migliaccio, Ignazio Sfragara Cvetomir Tupankov, Silvano Zago.

Informazioni e contatti

La mostra avrà luogo nelle aule del Polo Universitario Santa Marta, con l'inaugurazione che si terrà il giovedì 14 Ottobre alle ore 11:30.

Orari di apertura della mostra sono: 10 - 12 e 15 - 18 (chiuso Domenica)

Negli orari indicati sarà possibile incontrare gli autori.

La mostra è comunque visitabile negli orari di apertura del polo universitario Santa Marta.

Web: https://veronaoff.com/

