Mostra fotografica "Uno sguardo su Pilkhana" di Ignazio Sfragara

A grande richiesta riapre la mostra fotografica solidale "Uno sguardo su Pilkhana" di Ignazio Sfragara: «Visto il gradimento di coloro che l'hanno visitata e che molti erano in ferie a luglio, abbiamo deciso di organizzare una riapertura speciale sempre presso Aworkingspace in Rigaste S. Zeno 23a».

Ignazio Sfragara, volontario di Teach Me, attraverso la sua visione ci avvicina emozionalmente al sobborgo di Pilkhana nella città di Howrah, vicino Kolkata. Ha composto una serie di immagini scelte tra le fotografie scattate durante i suoi tre viaggi in India, in cui ha conosciuto il contesto sociale del quartiere ed in particolare la Christ Raja school, una delle due scuole gratuite che si trova proprio nel quartiere di Pilkhana. La mostra fotografica cerca di raccontare l’atmosfera del quartiere/slum, i vicoli e le strade, momenti di lavoro e religiosi, bambini e bambine, sia a scuola che nel gioco, le famiglie che ci vivono. L’ingresso è gratuito. Sarà possibile fare donazioni, anche prenotando le fotografie, ed il contributo sarà utilizzato per supportare la Christ Raja School, sperando nella riapertura dopo un lungo e sofferto periodo di difficoltà, reso ancora più duro dalla pandemia.

La mostra rimarrà aperta dal 1 settembre al 11 settembre 2021, orari martedi/venerdi 9-12.30 / 16-19.30 - sabato 16-19.30. L'autore sarà presente i sabati pomeriggio.

Note sull'autore

Ignazio Sfragara è un medico oculista con l'hobby della fotografia da molti anni. Ha frequentato vari corsi ed un masterclass con mostra finale presso Verona Fotografia, alcuni workshop (Gus Powell, Eolo Perfido, Monika Bulaj) ed ha avuto altre esperienze ed incontri formativi. Fa parte attualmente dell'Associazione Verona OFF, partecipando al progetto collettivo “Per la Tangente” esposto presso l’Università di Verona in ottobre 2019, ed al progetto RI.CU. in collaborazione con l’Università di Verona, attualmente esposto al Museo Africano di Verona. Il suo progetto “Come se” è stato selezionato ed esposto nella sezione Off di Grenze Arsenali fotografici 2020. Proprio con una foto del quartiere di Pilkhana è stato selezionato nella categoria foto singole per Closer 2020, organizzato da Witness Journal e QR Photogallery.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/nadiaforchristraja/.

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...