A Peschiera del Garda la mostra fotografica "Al servizio del Paese. Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della Polizia" 

Quando Dal 17/05/2023 al 04/06/2023 Orario non disponibile

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda ospiterà una mostra itinerante, nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e l’agenzia giornalistica Ansa, mostra frutto di un progetto ben più ampio, che ha permesso la creazione di una piattaforma digitale denominata “Al servizio del Paese. Frammenti di storia d’Italia attraverso le immagini della Polizia di Stato”, che è possibile consultare in rete. I 25 pannelli fotografici, che sono alla base della mostra, sono stati realizzati con le immagini più belle e significative della piattaforma digitale.

All’interno della Scuola di Polizia sarà possibile effettuare un emozionante percorso dei momenti cruciali del nostro paese e della nostra istituzione degli ultimi decenni, passando davanti a foto in bianco e nero e a colori, che toccheranno 7 aree tematiche: le prime due dedicate all’impegno contro le mafie e alla lotta al terrorismo, la terza alle specialità della Polizia di Stato, la quarta alle donne in Polizia, la quinta alla sicurezza dei cittadini, la penultima ai grandi eventi e alla gestione dell’ordine pubblico e l’ultima al valore dello sport, con una rassegna dei campioni di ieri e di oggi del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, ma in particolare agli studenti che avranno modo di effettuare, accompagnati dai loro insegnanti e da poliziotti, una vera e propria passeggiata nella storia, ritrovandosi davanti a immagini di momenti di cui forse hanno soltanto sentito parlare e avendo modo di avere delle risposte, nell’aula magna “Fratelli Turazza” alle domande che questi frammenti della nostra storia gli avranno suscitato. «Spesso si riesce a capire meglio il presente, conoscendo il nostro recente passato, quello che alle volte non si riesce neanche a studiare a scuola. Di sicuro è un modo per amare di più la Polizia di Stato, apprezzando tutto quello che ha fatto nella sua Storia a servizio dei cittadini del nostro meraviglioso Paese». Così il direttore Trevisi a proposito della mostra.

Nell’ambito di questa iniziativa, coordinata anche dalla Questura della provincia di Verona, i vari Istituti scolastici di ogni ordine e grado, dal 17 maggio al 4 giugno 2023 potranno vedere e “studiare” la mostra. Per organizzare nel migliore dei modi le visite, dovranno essere presi contatti con l’Ufficio Affari Generali della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda, al nr. Telefonico 045/6445317-325-376? nonché all’indirizzo mail: scuolapeschiera.vr@poliziadistato.it. Facendo riferimento agli stessi numeri e allo stesso indirizzo mail, possono prenotare eventuali visite della mostra anche altri gruppi, associazioni e privati cittadini.