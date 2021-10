Fondazione Cariverona promuove la nuova mostra di fotografia "How many landscapes?"

La mostra introduce VISUAL ART COLLECTIONS MANAGEMENT AND CURATING, progetto di Fondazione Cariverona realizzato in collaborazione con Università di Verona, Accademia di Belle Arti di Verona, IUSVE, Urbs Picta e a cura di Jessica Bianchera, finalizzato alla formazione dei giovani e all’analisi di dinamiche sociali, culturali e territoriali attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Nel suo primo ciclo, il workshop coinvolgerà gli studenti in una riflessione sul ruolo dell’arte, e in particolare della fotografia, come strumento di analisi, documentazione e rilettura di un territorio, sia nella sua dimensione urbana/architettonica, sia in quanto luogo di produzione culturale e sede di dinamiche sociali complesse.

Anticipando e aprendo i lavori del workshop, la mostra HOW MANY LANDSCAPES? vuole porre una serie di riflessioni sulla relazione tra fotografia e paesaggio, partendo da un corpus di opere di Gabriele Basilico (1944-2013) - uno dei maggiori fotografi italiani del Novecento – presente nelle collezioni di Fondazione Cariverona.

Le immagini realizzate da Gabriele Basilico sono parte della serie Architettura e Memoria (2005-06) incentrata sul complesso architettonico degli Ex Magazzini Generali di Verona. Il lavoro, pur facendo parte del periodo maturo dell'autore, presenta una serie di elementi di grammatica visiva che rimandano alle sue storiche serie, che da Milano. Ritratti di Fabbriche (1978-81) inaugurano quel suo peculiare modo di guardare che rende sorprendentemente monumentali gli edifici minori della periferia colti in momenti di silenzio e privi di persone.

Pur mantenendo un costante dialogo con l'opera di Basilico, il progetto espositivo HOW MANY LANDSCAPES? intende restituire una polifonia di punti di vista sull’indagine del paesaggio contemporaneo attraverso il lavoro di 8 artisti italiani: Paola De Pietri, Francesco Jodice, Silvia Mariotti, Filippo Minelli, Alessandro Sambini, Alberto Sinigaglia, Davide Tranchina e Jacopo Valentini. La mostra si snoda in una serie di suggestivi ambienti espositivi della sede della Fondazione Cariverona. Si parte con una serie di visioni che perseguono e rinnovano la mimesi del reale come le immagini di Francesco Jodice (Napoli, 1967), il quale lavora sulla città di Venezia tralasciandone gli stereotipi visivi a cui siamo abituati per indagare la dinamiche socio-politiche alla base della sua storia; Jacopo Valentini (Modena, 1990) fissa nei suoi scatti le stratificazioni identitarie insite nei paesaggi e Paola De Pietri (Reggio Emilia, 1960) incentra la serie Improvvisamente sulle “cicatrici” e le nuove forme di abitato sorte a seguito del terremoto nella Marche; Silvia Mariotti (Fano, 1980), con un intervento in bilico tra scultura e fotografia, rende un inedito senso del sublime naturale prettamente contemporaneo. In mostra vi sono autori che danno vita a paesaggi irreali come Davide Tranchina (Bologna, 1972) o chi come Filippo Minelli (Brescia, 1983) e Alberto Sinigaglia (Arzignano, 1984) decostruisce gli immaginari comuni della rappresentazione a cui siamo usualmente abituati ragionando sul linguaggio stesso. Infine, Alessandro Sambini (Rovigo, 1982) si affida ad altri tipi di “occhi”, un’intelligenza artificiale che genera immagini slegate dal reale parte di quelll’iconosfera globale in cui siamo immersi vivendo a contatto con il visivo. Tutte queste pratiche sono legate a un’idea di paesaggio quotidiano inteso come elemento vissuto giorno per giorno dove il territorio, i segni della presenza antropica e la percezione diventano un tutt'uno.

La mostra si completa di un programma pubblico che accompagna i due mesi di apertura fino al finissage. Il programma, che sarà presentato nel dettaglio in occasione dell’inaugurazione sabato 16 ottobre alle ore 19.30, prevede per la stessa serata un DJ set a cura di Path Festival con ospiti FRANCISCO (Ed. Mondo) e GORDON (Path Festival sound system), un incontro in mostra con il curatore e gli artisti Mariotti, Sinigaglia, Tranchina, Valentini e Sambini domenica 17 ottobre alle ore 10.30, un ciclo di visite guidate gratuite aperte a tutta la cittadinanza a cura di Valeria Marchi nei fine settimana da ottobre a dicembre, un workshop per bambini a cura di Claudia Corrent, un workshop per adulti e professionisti del settore a cura di Alberto Sinigaglia.

Carlo Sala (Treviso, 1984), critico d'arte e curatore e docente al Master IUAV in Photography a Venezia. È direttore artistico di Photo Open Up - Festival internazionale di Fotografia promosso dal comune di Padova. È membro del comitato curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri Onlus per cui si occupa della curatela scientifica del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee e del Festival F4 / un’idea di Fotografia. Ha curato, tra gli altri, progetti espositivi per la 12.Mostra internazionale di Architettura, People meet in architecture, Biennale di Venezia, il MUFOCO | Museo di Fotografia Contemporanea e il MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Suoi saggi e testi critici sono apparsi in varie pubblicazioni edite da Allemandi, Marsilio, Mimesis, Bruno Mondandori, Silvana Editoriale e Skira.

Informazioni e contatti

HOW MANY LANDSCAPES?

Gabriele Basilico / Paola De Pietri, Francesco Jodice, Silvia Mariotti, Filippo Minelli, Alessandro Sambini, Alberto Sinigaglia, Davide Tranchina e Jacopo Valentini

cura di Carlo Sala

un progetto di Fondazione Cariverona

in collaborazione con Urbs Picta

direzione artistica Jessica Bianchera

opening 16 ottobre h 19.30

dal 16 ottobre al 12 dicembre 2021

orari di apertura:

sabato 16 ottobre dalle 10 alle 23

domenica 17 ottobre dalle 10 alle 19

dal 18 ottobre al 12 dicembre su appuntamento scrivendo a direzione@urbspicta.org e segreteria@fondazionecariverona.org

via Achille Forti, 3/A, 37121 Verona VR

