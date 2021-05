"Adesso parliamo un po’ di noi", in Sala Birolli la mostra che celebra il Comitato Rionale dei Filippini

Settanta candeline, il Comitato Rionale dei Filippini è pronto a festeggiare un compleanno speciale. E, per l’occasione, ha riaperto cassetti e archivi storici. Sabato 29 e domenica 30 maggio, sala Birolli ospiterà la mostra amarcord "Adesso parliamo un po’ di noi". In esposizione foto antiche, vestiti del Principe Reboano e della sua corte, ma anche documenti e articoli di giornale dal 1951 ai giorni nostri. E ancora i luoghi del Comitato, le attività benefiche svolte negli anni, i filmati delle sfilate carnevalesche.

Sarà un modo per omaggiare anche tutti i fondatori del Comitato, in modo particolare il professor Pierluigi Facchin, scomparso recentemente. Era non solo l’ultimo componente in vita ma anche colui che aveva ideato la maschera del quartiere, dopo lunghe ricerche storiche.

L’ingresso all’esposizione sarà gratuito e nel rispetto del distanziamento previsto dalle misure anti contagio. La mostra sarà inaugurata sabato alle ore 11 e rimarrà aperta fino alle 19, quando inizierà il tradizionale processo ai candidati Reboano, trasmesso via web, sulla pagina facebook ‘Vivere i Filippini’. Domenica, invece, l’apertura dell’esposizione sarà dalle 10 alle 19. Alle ore 11.30, nella piazzetta davanti a sala Birolli, si terrà la cerimonia di investitura del Principe Reboano.

Una sezione della mostra sarà un omaggio agli artisti Filippinati con opere di: Giovanna Bergamaschi, Romano Borghesi, Adriano Cherubini, Adriana Ederle, Roberta Facchin, Paola Giusti, Giorgio Grumini, Fernanda Marconcini, Licia Massella, Mauro Nicolini, Florindo Romano, Michele Tarasco, Luciano Tarasco, Adriano Urbenti, Vittorio Vesentini, Gianni Zanardi.

Informazioni e contatti

Web: https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75860.

