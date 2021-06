Mostra diffusa su Dante a Verona: il programma delle visite guidate al palazzo della Prefettura

In occasione della ‘mostra diffusa’, organizzata a Verona per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i Musei Civici promuovono una serie di appuntamenti guidati al palazzo della Provincia, sede della Prefettura. Un’occasione unica per scoprire la residenza di Cangrande della Scala, che solo in rare occasioni viene aperta al pubblico.

Le visite guidate gratuite si svolgeranno il sabato mattina in due turni di visita, alle 10 e alle 11.30, nelle seguenti date:

19 giugno,

3, 17 e 31 luglio,

7 e 28 agosto,

11 e 25 settembre,

9 ottobre.

Gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria da effettuare almeno tre giorni prima della data scelta per la visita. Alla conferma della prenotazione, verrà richiesta copia di un documento d’identità dei partecipanti.

Informazioni e contatti

La visita dura un'ora circa, i posti sono limitati.

Prenotazioni. Si effettuano alla segreteria didattica dei Musei Civici di Verona - Cooperativa Le Macchine Celibi, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle 9 alle 13.

Tel. 045 8036353 – 045 597140, segreteriadidattica@comune. verona.it

