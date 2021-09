Al Cinema Pindemonte di Verona i film della Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia

Le opere della Mostra del Cinema di Venezia faranno tappa lunedì 27 settembre al Cinema Pindemonte di Verona per una serata dedicata ai film della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela, che dal 1984 ha selezionato opere prime di registi emergenti poi affermatisi nel panorama cinematografico internazionale.La sala cinematografica veronese ospiterà, infatti, l’appuntamento con “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”, iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie In collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Sncci Triveneto, l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, con il contributo di Istituto Luce Cinecittà e con il contributo e il patrocinio della Regione del Veneto della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

Le proiezioni, che saranno introdotte dal critico cinematografico Francesco Lughezzani, inizieranno alle 18.30 con “Eva” (Italia 20’) di Rossella Inglese, racconto di desiderio e disperazione proveniente della sesta edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica) selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Cacciati da Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza della terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio di contatto profondo con se stesso. A seguire “Zalava” (Iran 93’) di Arsalan Amiri, vincitore del Gran Premio della Settimana Internazionale della Critica. Gli abitanti di un piccolo villaggio sono convinti che un demone sia tra loro. Un giovane sergente che indaga sul caso decide di arrestare l’esorcista che tenta discacciare il demone dal villaggio. Ma improvvisamente si ritroverà bloccato in una casa maledetta con la sua amante. Gli abitanti del villaggio, credendoli entrambi posseduti, cercheranno di dare fuoco alla casa.

Le proiezioni riprenderanno alle 21.15 con il cortometraggio “Luna piena” (Italia, 15’) di Isabella Torre, divertissement situazionista che si nutre di colore, atmosfere notturne e magia. Un avvenimento improvviso e inspiegabile interrompe un’intervista che una troupe televisiva sta facendo a Lina, una famosa attrice cinematografica, in una villa in Calabria. Risvegliatasi dopo un breve sonno durante una pausa, Lina scopre di essere rimasta sola. La troupe è scomparsa, l’acqua della piscina è ora coperta da uno strato di melma, come se contaminata. Il mondo sembra essersi svuotato. Rimane solo un piccolo gregge di capre che vaga per una spiaggia deserta sotto la luce della luna piena. Ultimo film in cartellone è Karmalink” (Cambogia, USA, 101’) di Jake Wachtel, film di apertura fuori concorso della SIC. in un futuro prossimo, un ragazzino adolescente si allea con una brillante ragazzina senzatetto del suo quartiere per risolvere il mistero dei sogni delle sue vite passate. Quel che inizia come una caccia a un tesoro buddista presto si traduce in una scoperta più grande che potrebbe portare a una rivelazione digitale o a una totale perdita di identità.

Le proiezioni della Settimana Internazionale della Critica torneranno al Cinema Pindemonte lunedì 4 ottobre.

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione.

L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...