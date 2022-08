Venerdì in musica alla mostra in Gran Guardia dedicata a Caroto

I visitatori in possesso del biglietto d'ingresso alla mostra potranno assistere gratuitamente alle performance

Prezzo I visitatori in possesso del biglietto d'ingresso alla mostra potranno assistere gratuitamente alle performance

Venerdì 12 agosto brani di Telemann e Mozart al secondo appuntamento musicale alla mostra “Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese” alla Gran Guardia. Si terrà questo venerdì il secondo dei tre appuntamenti musicali in programma nelle sale dell’esposizione di Caroto in Gran Guardia. L’iniziativa, rivolta ai visitatori della mostra, è un’opportunità per unire il piacere estetico della pittura con quello della musica.

Un appuntamento particolare offerto dai Musei civici in collaborazione con la Società Amici della Musica. Dopo l’appuntamento di luglio, con musiche rinascimentali suonate dal duo di chitarra Riccardo Cervato e Matteo Murari, venerdì 12 agosto si esibiranno Lucia Campagnari al violino ed Elena Zavarise al flauto, con brani di Georg Philipp Telemann e Wolfgang Amadeus Mozart.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà venerdì 26 agosto, con alcune suites di Johann Sebastian Bach suonate dal violoncellista Felipe Leon Rojas. Tutte le esibizioni avranno inizio alle ore 17.30. Informazioni sul sito dei Musei civici.