Alla Gran Guardia di Verona la mostra "#andràtuttobene"

Supereroi in camice, famiglie per mano e bandiere Tricolore è il Coronavirus visto con gli occhi dei bambini, dipinto con tempere, matite o pennarelli. Decine di ambientazioni differenti accomunate da un unico simbolo, quell’arcobaleno che per mesi è stato emblema di speranza. In Gran Guardia la mostra #andràtuttobene, promossa dalla Regione Veneto. In esposizione i disegni dei bimbi realizzati durante il primo lockdown del 2020. Un tour regionale che è al giro di boa, dopo Padova e Mestre arriva a Verona per poi riprendere il viaggio verso Treviso, Vicenza e Vo.

La mostra mette insieme 838 disegni, tanti dei quali realizzati nella nostra città, così come 54 dipinti tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e anche un video messaggio, suddivisi in tre fasce: “Prescolare”, “Scolare” e Young”. L’esposizione, il cui progetto è stato donato dallo Studio Adriani e Rossi di Thiene e realizzato dal Teatro Stabile del Veneto, comprende anche una sezione in cui sono raccolte le fotografie realizzate da Marco Milillo tra il personale medico, i malati, i reparti in cui il coronavirus è stato combattuto e gestito.

La mostra sarà visitabile fino al 27 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e, il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. Le scuole potranno prenotare la visita inviando una mail all’indirizzo andratuttobene@ teatrostabileveneto.it. Tutti i bambini potranno creare dei disegni sul posto, nei laboratori didattici allestiti in Gran Guardia, e la loro opera sarà esposta direttamente in rassegna.