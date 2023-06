Mostra d’arte a Palazzo Pincini Carlotti a Garda "Rivelazioni tra le note"

Cosa accade al compositore nel momento in cui si sente spinto a creare? La mostra “Rivelazioni tra le note” di Tania Schifano, nelle sale prestigiose di Palazzo Pincini Carlotti di Garda dal 23 giugno al 3 luglio, si attesta come la prosecuzione della precedente esposizione a cura di JazzArt Garda Association che si occupa di promuovere concerti Jazz sul territorio del lago. L’artista sembra affascinata dall’idea di rappresentare ciò che precede una composizione musicale, di come il pensiero e l’ispirazione si trasformano in note. Che cosa accade nell’artista nel momento in cui si sente spinto a creare?

L’analisi è approfondita e allargata grazie anche alla conferenza della storica dell’arte Sabrina Baldanza che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 18 a Palazzo Pincini Carlotti. L’artista ritorna a utilizzare l’acrilico su carta e in questa edizione coinvolge gli alunni dell’I.I.S. Marie Curie per una relazione sempre più stretta tra arte e musica nelle diverse forme d’arte. Alcuni studenti hanno scelto di rappresentare la forma più vicina al loro modo esprimersi attraverso la pittura, il collage o la fotografia, con una personale tecnica d’espressione che risponde a precise istanze estetiche e simboliche: vivere la vita, dipingere ciò che si sente nel profondo e farlo emergere attraverso vibrazioni sonore che sono sempre presenti in noi. Una profondità che fa emergere un’azione creativa e sincera. Questo avviene come il risultato di un’intuizione istintuale e spirituale che cattura il quid divinum. Un’idea che sta per compiersi, quella soglia prima della consapevolezza piena, che spinge l'artista a dire qualcosa di se stesso che giaceva comunque in lui.

La mostra, particolarmente suggestiva, sarà aperta ogni giorno dal 23 giugno al 3 luglio dalle 17 alle 20, prolungandosi fino alle ore 23 durante i concerti di Garda in Jazz – Musica & Arte. La rassegna jazz si terrà dal 30 giugno al 2 luglio in Piazza Carlotti dalle ore 21, con la partecipazione di importanti nomi del panorama jazz nazionale. Il 30 giugno suonerà la Marching jazz band “Gli Stellari” con un repertorio che spazia dal jazz al funky. Sabato 1 luglio ci sarà “Furio & Ska-J” con il veneziano Marco Furio Forieri (ex Pitura Freska) e una strepitosa band ska-jazz di otto grandi musicisti. Domenica 2 luglio chiuderà la rassegna “Garda Jazz Ensemble”, consolidata formazione che spazia dalle modernità del jazz afro-americano all’improvvisazione, con musicisti del territorio del Garda e ospiti di rilievo italiani e stranieri.