In Sala Birolli la mostra "L’Ambiente attraverso gli occhi del pittore"

"L’Ambiente attraverso gli occhi del pittore". È questo il titolo della mostra collettiva di pittura e di scultura proposta alla sala Birolli, in via Macello 17, dal 5 all’11 maggio. L’esposizione, promossa dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’associazione Gruppo Amici dell'Arte “A. Nardi”, presenta opere realizzate da pittori e scultori veronesi che, attraverso stili e tecniche differenti, interpretano i loro personali percorsi.

L’intreccio di queste tecniche è un cammino tra immagini, forme e colori, che trasmettono allo spettatore una visione della vita densa ed emozionante, stabilendo così un dialogo ed un confronto con il pubblico. L’esposizione sarà inaugurata sabato 6 maggio alle ore 11. Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30.

La mostra è stata presentata questa mattina dal presidente della Commissione consiliare Sociale della Circoscrizione 1^ Andrea Trombini insieme ai rappresentanti del Gruppo Amici dell'Arte “A. Nardi”. Il Gruppo Amici dell'Arte “A. Nardi” è un'associazione di pittori e scultori veronesi nata nel 1966 dalla volontà di tre allievi del Nardi con lo scopo di promuovere ed organizzare mostre di pittura, scultura e incisioni.

Informazioni sul sito della 1^ Circoscrizione.