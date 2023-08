A Soave la mostra "Opera omnia" di Adriano Cassini

Per tutti i weekend di agosto, presso la Chiesa dei Padri Domenicani, i cittadini di Soave ed i turisti potranno visitare la mostra “Opera omnia” di Adriano Cassini. L’artista di Cellore, famoso e apprezzato a livello nazionale e non solo per la sua espressività sincera, legata alla vita contadina e alla tradizione locale, onorerà la nostra cittadina esponendo oltre 40 opere.

Un viaggio immaginario tra le colline dell’est veronese, sfondo ricorrente di scene che parlano della nostra terra: dalla raccolta dell’uva a quella delle ciliegie, dalla vita del cortile e dei suoi animali sino a giungere ai momenti di festa popolare e religiosa, ritratti con grazia e semplicità.

La mostra è visitabile nel weeekend, il venerdì, sabato e domenica (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).

Opera omnia - Locandina mostra via ufficio stampa Comune di Soave