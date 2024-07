Al cortile Montanari la commedia brillante "Morto un marito se ne fa un altro..."

MORTO UN MARITO SE NE FA UN ALTRO

Commedia brillante in due atti, scritta e diretta da Matteo Spiazzi

Tutte le sere dal 15 al 24 luglio alle 21.15 al cortile Montanari di Verona

TRAMA

Tre giovani vedove di ritorno dal funerale dei rispettivi mariti si trovano alle prese con un cambio di vita imprevisto. Essere single ad una certa età appare come una sconfitta. Come si può reagire? Come ricominciare? Una coincidenza incredibile e inaspettata le metterà alla prova, in una commedia degli equivoci che racconta in maniera paradossale i rapporti di coppia al giorno d’oggi.

Testo e regia di Matteo Spiazzi

Scenografia e costumi di Matteo Corsi

Luci di Francesco Bertolini

Con: Annalisa Avesani, Laura Gioeli, Serena Ferraro e Paolo Martini

Biglietti disponibili online oppure alla cassa a partire dalle 20.30

https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/692_morto-un-marito-se-n

?