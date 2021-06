Il film "Moonrise kingdom" di Wes Anderson a Villa Buri per il festival Gambe all'aria

Venerdì 2 luglio ore 21, all'interno del Festival Gambe all'aria, Ippogrifo Produzioni proietterà all'aperto a Villa Buri il celebre film "Moonrise Kingdom" di Wes Anderson.

Estate 1965. Su un'isola del New England vive la dodicenne Suzy, preadolescente incompresa dai genitori. Sulla stessa isola si trova in campeggio scout il coetaneo Sam, orfano affidato a una famiglia che lo considera troppo 'difficile' per continuare ad occuparsene. I due si sono conosciuti casualmente, si sono innamorati e hanno deciso di fuggire insieme seguendo un antico sentiero tracciato dai nativi nei boschi. Gli adulti, ivi compreso lo sceriffo Sharp, si mettono alla loro ricerca anche perché è in arrivo una devastante tempesta.

Informazioni e contatti

Biglietti: 5 euro. Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/gambe-allaria/festival-gambe-allaria-teatro-e-musica/.

