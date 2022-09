A Montorio arriva "Streesport-Streetfood Fest"

Sabato 8 ottobre 2022 la prima edizione della Festa dello Sport e del cibo di Strada nel complesso sportivo del Circolo Primo Maggio di Montorio Veronese (via lanificio 60). Occasione unica per conoscere dal vivo i principali sport di strada proposti e praticati da professionisti qualificati. La festa sarà fitta di attività e spettacoli a partire dalle 11 del mattino fino alle 23.

Si terranno spettacoli di Hip-Hop, Breakdance, performace di skateboarding, corse di BMX, giocolieri su trampoli, artisti di strada, percussionisti e writers. La particolarità di questo evento sarà che gli istruttori delle varie associazioni sportive saranno a disposizione per coinvolgere e far provare in prima persona i partecipanti. Le attività sono adatte a tutti, anche i più piccoli dai quattro anni in sù. Saranno inoltre presenti degli originalissimi stand di artigianato e una cucina che per l'intera giornata proporrà uno street food gourmet innovativo.

Per fare un giro sulla pista da BMX sarà necessario presentarsi con la propria bici e il casco, mentre skateboards e protezioni saranno forniti dagli istruttori dell'Agape skatepark. La giornata sarà promossa dall'associazione Verona per la musica e Dorati streetfood. Per maggiori informazioni visitate le pagine streetsport-streetfood presenti su facebook e instagram.