Teatro Ristori R-Estate: "Monteverdi a Venezia"

Il prossimo il 23 luglio alle ore 20 nuovo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ristori R-Estate con uno speciale programma dedicato a Monteverdi a Venezia e alla sua esperienza alla basilica di San Marco, grazie all’Ensemble Odhecaton, che riunisce alcune delle più scelte voci maschili italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale e preclassica. Attraverso la sapiente guida del direttore Paolo Da Col, l’ensemble guiderà il pubblico all’ascolto di brani di Giovanni de Macque, Girolamo Frescobaldi e dello stesso Monteverdi.

Claudio Monteverdi giunse a Venezia nell’ottobre 1613, chiamato dai procuratori di San Marco a reggere la cappella musicale della basilica di San Marco in seguito alla conclusione del suo servizio presso la corte gonzaghesca di Mantova. La sua vita artistica seppe tradurre in musica un mondo poetico, quello degli “affetti” anche attraverso un tessuto armonico ricco di inquietanti contrasti armonici e dissonanze. I silenzi e l’enfasi sulla dissonanza pongono la parola al centro dell’attenzione di chi canta e di chi ascolta. Quella poetica che lo stesso Monteverdi chiamò «parlar cantando».

Ensemble Odhecaton - Sin dal suo esordio nel 1998, ha ottenuto alcuni dei piu? prestigiosi premi discografici e il riconoscimento, da parte della critica, di aver inaugurato nel campo dell’esecuzione polifonica un nuovo atteggiamento interpretativo, che fonda sulla declamazione della parola la sua lettura mobile ed espressiva della polifonia. L’ensemble vocale deriva il suo nome da Harmonice Musices Odhecaton, il primo libro a stampa di musica polifonica (Venezia,O. Petrucci 1501). Il suo repertorio d’elezione e? rappresentato dalla produzione musicale europea tra Quattro e Settecento. Odhecaton riunisce alcune delle piu? scelte voci maschili italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale e preclassica sotto la direzione di Paolo Da Col. L’ensemble ha registrato una quindicina di CD, dedicati rispettivamente a musiche di Gombert, Isaac, Josquin, Pen?alosa, ai maestri della Picardie, ai compositori spagnoli e portoghesi attivi nel Seicento nelle isole Canarie, a Palestrina, Monteverdi, Carlo Gesualdo, Orlando di Lasso, Alessandro Scarlatti e Loyset Compe?re. Con questi programmi Odhecaton e? ospite nelle principali rassegne in Europa e America e ha ottenuto i maggiori riconoscimenti discografici: Grand prix international de l’Acade?mie du disque lyrique, 2 diapason d’or de l’anne?e, 5 diapason (Diapason), choc (Classica), disco del mese (Amadeus e CD Classics), cd of the Year (Goldberg), Editor’s choice (Gramophone). Negli ultimi anni Odhecaton ha rivolto grande parte del proprio impegno interpretativo alla musica sacra di Claudio Monteverdi e al repertorio contemporaneo (de Stefani, Sciarrino, Scelsi, Pa?rt, Rihm, de Pablo). Per le celebrazioni monteverdiane del 2017 Odhecaton ha partecipato all’esecuzione del film documentario per la televisione ARTE «Monteverdi, aux sources de l’Ope?ra» con regia di Philippe Be?ziat e ha realizzato una registrazione dedicata alla produzione sacra della maturita? del compositore cremonese (Monteverdi in San Marco, Arcana). A Odhecaton e? stato conferito nel 2018 il Premio Abbiati della critica musicale italiana per le sue esecuzioni, che la giuria ha indicato quale «paradigma di stile, chiarezza espositiva e nobilitazione degli spazi sonori nei quali risuonano». Nel 2021 è prevista l’uscita del CD “Giosquino. Josquin Desprez in Italia” (Arcana Outhere), in collaborazione con l’Ensemble Gesualdo Six.

Paolo Da Col - Ha compiuto studi musicali al Conservatorio di Bologna e musicologici all’Universita? di Venezia e presso il presso il Centre d’E?tudes Supe?rieures de la Renaissance di Tours. Sin da giovanissimo ha orientato i propri interessi al repertorio della musica rinascimentale e preclassica, unendo costantemente ricerca ed esecuzione. Ha fatto parte per oltre vent’anni di numerose formazioni vocali italiane, tra le quali la Cappella di S. Petronio di Bologna e l’Ensemble Istitutioni Harmoniche. E? bibliotecario del Conservatorio di Trieste. Dal 1998 dirige l’ensemble vocale Odhecaton. Ha collaborato con Luigi Ferdinando Tagliavini alla direzione della rivista L’Organo e in qualita? di critico musicale con varie riviste specializzate, ha diretto il catalogo di musica dell’editore Arnaldo Forni di Bologna, e? curatore di edizioni di musica strumentale e vocale, autore di cataloghi di fondi musicali e di saggi sulla storia della vocalita?. Collabora all’edizione critica delle opere di C. Gesualdo da Venosa e G. Tartini.

