Monte Zovo Star Night: serata di degustazione

L’ormai celebre e tanto attesa Star Night a Monte Zovo ospita Due punti e a calice, il format originale di Silvia Allegri, scrittrice e giornalista, e Sissi Baratella, enologa e wine educator, per farvi vivere una serata all’insegna delle stelle, del vino e della letteratura. Una serata multisensoriale ricca di suggestioni e emozione. La serata iniziera? con un momento letterario e di degustazione a cura di Silvia Allegri e Sissi Baratella, che coinvolgeranno i partecipanti nell’ascolto di alcuni brani scritti ad hoc abbinati alla degustazione delle tre stelle di Monte Zovo: Lugana doc Terralbe Le Civaie, Calinverno Rosso igt e Amarone della Valpolicella docg. Non una degustazione convenzionale, ma un assaggio di vino che vi mettera? a vostro agio e vi fara? viaggiare col pensiero in un mondo fatto di profumi, sapori e personaggi letterari.

Si proseguira? poi al tavolo, con un ricercato menu? a vocazione vegetariana a cura della Risotteria Porto Mancino, accompagnato dalle selezioni Monte Zovo. Come da tradizione, dopo cena sara? possibile osservare le stelle, protagoniste indiscusse della magica notte di San Lorenzo, da un punto di vista privilegiato, la terrazza Monte Zovo, che si fara? buia per l’occasione. I suoni di DJ Macs Cortella aka JazzyFunk saranno l’accompagnamento perfetto per interpretare le parole e le emozioni della serata. Per dare un tocco glamour, e? gradito un accessorio glitter. La serata di svolgera? anche in caso di maltempo. Il costo per partecipare e? di 35 euro ed e? possibile prenotare direttamente e facilmente dal sito Monte Zovo.

Star Night

Mercoledi? 10 agosto 2022 - Dalle ore 19.30 alle ore 23.30

Serata di degustazione Monte Zovo

In collaborazione con Due punti e a calice

Localita? Zovo, 23/A - 37013 Caprino Veronese (VR)

Prenotazioni www.montezovo.com

Info T. 045 728 1301 – M. 345 873 2986