Monia Santoni & No Tracks: un'esplosione di musica

La famosa cantante Monia Santoni e i mantovani "No Tracks" insieme per la prima volta a La Vecchia Rama - l'Osteria con pizza di Negrar per una serata a tutta musica. Due ore e mezza di puro e sano divertimento che solo questi artisti riescono a trasmettere. Ce ne sarà per tutti i gusti. Canzoni da ascoltare, da ballare e da cantare. Se volete trascorrere una bellissima serata e gustarvi la cena e la musica nel bellissimo plateatico, non vi resta che chiamare. Il menù è alla carta.

Info e prenotazioni: tel. 333 205 1319.