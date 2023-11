Monia Santoni e le più belle canzoni italiane d'autore alla Vecchia Rama

Mercoledì 8 novembre dalle ore 21, la cantante Monia Santoni sarà alla Vecchia Rama con un repertorio prettamente italiano dedicato alle canzoni d'autore. Paoli, Dalla, Mannoia, Conte e tanti altri saranno i protagonisti per una serata tutta da ascoltare. La cantante romana ha all'attivo tantissimi successi nell'ambito musicale tra concerti e spettacoli nei teatri e nelle piazze (è la direttrice artistica di "Sanremo Story"). Attualmente è la cantante, insieme a Mara Signoretto, della "The New Saints Band". Ottime le proposte di cucina e pizza.

Per prenotazioni https://lavecchiarama.plateform.app/ oppure 333 205 1319.

