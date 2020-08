A Verona va in scena "Molto rumore per nulla" di William Shakespeare

Al Teatro Romano va in scena mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 21 "Molto rumore per nulla", una delle commedie shakespeariane più famose e rappresentata al mondo. Il centro della storia è l'amore e l'affannarsi umano intorno a questioni futili e al contempo fondamentali per chi è innamorato. Un gioco teatrale all'insegna della leggerezza e del ritmo che mantiene ben salda la struttura di una vicenda avvincente, condita da continui intrighi e colpo di scena inaspettata.

Di William Shakespeare

regia Roberto Totola

produzione Doc Servizi e Shiftingpoint

costumi Isabella Rossi

disegno luci Roberto Totola

tecnico luci e audio Marco Di Marzo

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

