Domenica al cinema gratis per ragazzi e famiglie: succede al Modus di Verona

Ragazzi e famiglie si incontrano al cinema. Succede allo spazio ‘Modus’ in piazza Orti di Spagna a San Zeno, dove la prima Circoscrizione organizza quatto domeniche in cui saranno proiettati gratuitamente film per bambini scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali, con doppia proiezione alle ore 15 e alle 17. Questa settimana nuovo appuntamento con il film BELLE & SEBASTIAN.

Durante la 2^ guerra mondiale, in uno sperduto villaggio sulle alpi francesi, il piccolo orfano Sebastien colpito dalla dolcezza del cane Belle dovrà difenderlo da chi lo ritiene un feroce e pericoloso predatore. Inizia per loro un’avventura attraverso distese di neve, dirupi e cime.

La partecipazione è gratuita con obbligo di green pass e prenotazione tramite il servizio on line disponibile su modusverona.it. All’interno della sala è garantito un continuo riciclo dell’aria grazie ad un innovativo sistema di areazione installato di recente.

L’iniziativa è stata presentata in municipio dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti il presidente della Commissione sociale della Circoscrizione Andrea Trombini e il direttore artistico di Modus Andrea Castelletti. «Al cinema in sicurezza per offrire un momento di svago a bambini e famiglie – ha detto il presidente Occhipinti-. Un percorso di quattro proiezioni, sapientemente scelte per andare incontro al gusto e alla sensibilità del giovane pubblico e che quest’anno, in linea con la più stretta attualità, affrontano anche tematiche legate all’ambiente».