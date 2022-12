Al Modus lo spettacolo "Get back again, Paul" per gli ottant'anni di Paul McCartney

Al Teatro Modus di Verona tre notti di festa con “Get back again, Paul”, un tributo per gli ottant'anni di Paul McCartney nei giorni di mercoledì 14, venerdì 16 e sabato 17 dicembre alle ore 21. Ritmo, melodia, armonia: dialoghi sulla bellezza con l'”alchimista” di Liverpool che ha trasformato la “popular music” in sublime Arte.

Lo spettacolo vede in scena la band composta da David Cremoni, Claudio Moro, Enrico Terragnoli, Sbibu. Interventi di Marco Pasetto e Stefano Benini, le quattro voci femminili di Giuliana Bergamaschi, Claudia Bidoli, Stephanie “Ocean” Ghizzoni e Ilaria Peretti, voce narrante di Mauro Dal Fior, progetto, testi e regia di Giampaolo Rizzetto.

Si raccomanda la prenotazione sul sito modusverona.it.

Informazioni: