Al Teatro Modus lo spettacolo "Aspettando Godot"

Dopo la pausa estiva, sabato 30 settembre alle ore 21 riapre la Stagione Culturale di Modus, agli Orti di Spagna, con lo spettacolo teatrale di Samuel Beckett “Aspettando Godot” per la regia di Gherardo Coltri. Cinque uomini in scena, come foglie d’autunno in bilico tra ramo e suolo.

Il senso del legame tra le persone che logora e al tempo stesso unisce. Il tema del tempo, la comicità circense e quant’altro sono escogitati da una strana coppia che vive l’attesa, inconscia e balbettante, che conferma con forza il grande volere del sopravvivere, bisogno che tiene alta la fronte dell’Uomo. Lo spettacolo replica domenica 1 e domenica 8 ottobre alle ore 18, martedì 3, giovedì 5 e sabato 7 ottobre alle ore 21.

Tutto il calendario è consultabile su modusverona.it. Informazioni: 392-3294967, info@modusverona.it.

Godot / foto ufficio stampa Teatro Modus