Model Expo Italy torna a Veronafiere sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: sono numerose le novità della 18esima edizione, grazie ad una rafforzata collaborazione con le associazioni di modellismo e gioco in tutte le sue forme, sia del territorio che nazionali. Ospite d’onore nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 16.30 sul palco nel padiglione 9 sarà il duo comico dei PanPers, costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino, oggi sulla cresta dell’onda per la loro co-conduzione, assieme ad Elettra Lamborghini, del programma Only Fun su Nove. A Model Expo Italy saranno protagonisti indiscussi del palco con il loro spettacolo.

Model Expo Italy si estende su oltre 60mila metri quadrati ed è suddivisa nelle varie sezioni tematiche: oltre agli storici padiglioni del modellismo statico e dinamico, di Elettroexpo e del mercatino vintage, si arricchisce la proposta con la Brick Arena, il Play District e il Creativity Village. Il modellismo si conferma il cuore della manifestazione con 7 aree dedicate nelle quali saranno protagonisti la Grande Vasca dove il pubblico potrà assistere allo spettacolo del varo del transatlantico Andrea Doria, grazie alla passione e al lavoro dell’Associazione Modellismo e Storia DLF di Pontassieve (FI). I galeoni si presenteranno rinnovati nel loro aspetto e saranno presenti anche due unità attuali della Marina Militare Italiana, la Caio Duilio in scala 1:50 e la portaerei Giuseppe Garibaldi in scala 1:72.

L’Associazione IPMS organizza nell’ambito del modellismo statico laboratori per ragazzi da 6 a 15 anni. Sabato e domenica è in programma un concorso per gli iscritti IPMS sul tema dell’aereo delle Frecce tricolori: domenica il pubblico di Model Expo dovrà poi votare la miniatura più fedele all’originale. Presente la sezione sul ferromodellismo con i diorami dei treni sempre più articolati che vanno dalle stazioni in riva al mare a quelle in alta montagna. In fiera anche una voliera che ospita le acrobazie di aerei ed elicotteri radiocomandati e le piste di automodelli con motori a scoppio ed elettrici, in rappresentanza delle diverse discipline, dal drift alle slot.

Main sponsor della manifestazione è Subaru, presente a Model Expo Italy con tre modelli: SOLTERRA, Forester e SUBARU XV. Quest’ultima si mostrerà per la prima volta in un allestimento inedito: dopo quelle dedicate a Outback e Forester, anche la best seller della Casa delle Pleiadi sarà commercializzata in versione 4DVENTURE. I visitatori potranno mettersi alla guida dei tre SUV Subaru che saranno a disposizione per dei test drive con i preziosi consigli dei piloti della Subaru Driving school.

Tra le novità di questa edizione di Model Expo Italy, data la vicinanza al periodo del carnevale, debutta la sfilata di costumi e maschere, organizzata dal Centro coordinamento nazionale maschere italiane, impegnato a tutelare e valorizzare a livello nazionale questo importante patrimonio storico e culturale. Si presenta con una nuova veste anche Play District, la sezione di Model Expo Italy dedicata al gioco, da quelli da tavolo ai fumetti, fino al cosplay. Ilaria Sposetti è la disegnatrice della nuova immagine del Play District: character e prop designer di “Strappare Lungo i bordi”, la popolare serie a cartoni animati made in Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, sarà tra gli ospiti vip di questa edizione sul Palco di Play District.

Partecipano le principali associazioni di cosplayer italiani, tra cui i figuranti della serie Stranger Things dell’Associazione UDI - UpsideDown Italia, capaci di ricreare le ambientazioni della serie più “anni 80” di sempre. Con loro i Ghostbusters Italia che organizzano giochi di animazione per piccoli acchiappafantasmi, mentre la Star Wars Celebration Area coinvolgerà diverse realtà e associazioni di costuming, capaci di far rivivere i fantastici duelli con le spade laser e tutti i trucchi per diventare un Jedi o un Sith.

Se si parla di divertimento non possono mancare Gardaland e Movieland, tra i principali parchi tematici del Lago di Garda. Gardaland sarà rappresentato dai cosplayer di “Jumanji the labyrinth”, disponibili per selfie e foto ricordo sulla mitica jeep del film, e Prezzemolo, la mascotte ufficiale del parco, visiterà tutti i padiglioni della fiera per incontrare i bambini. Movieland Park annuncerà le novità della stagione in anteprima proprio sul palco di Play District e nello stand dove si potrà assistere ad esibizioni uniche e conoscere gli artisti del parco, ballerini, cantanti o stuntman. Confermato l’appuntamento con il Cosfight che quest’anno è in programma sabato 4 marzo e sarà presentato da Valeryo e Valentina che accoglieranno i numerosi e coloratissimi sfidanti sul Palco di Play District.

Grandi novità anche per la Brick Arena dedicata ai mattoncini LEGO® che, oltre ad avere uno spazio di 10mila metri quadrati, vedrà la presenza di 36 LUG (LEGO® user group) di cui alcuni provenienti da Svizzera, Germania e Croazia. Ospiti nell’area Talk Andrea Lattanzio, AFOL (adult fan of LEGO®) che presenterà il set realizzato da LEGO® per la serie LEGO® IDEAS in vendita negli store ufficiali nel mese di febbraio, e Sandro Damiano che ha visto realizzare il suo set attraverso BRICKLINK DESIGNER PROGRAM.

Tantissimi i diorami costituiti da migliaia di pezzi, ogni anno rinnovati: da quelli a tema medioevale della serie LEGO® Castle, portati dall’associazione “I Castellani”, a quello sui pompieri, con una superficie di 36 metri quadrati, fino alla riproduzione della riserva di caccia di Stupinigi, presentata da Piemonte Brick, con una sorpresa svelata in anteprima a Model expo Italy dal LUG Veneto. In fiera torna anche il mondo dei videogiochi con l’area e-sports che consentirà al pubblico di appassionati di giocare con le nuove consolle. Nel Creativity Village, infine, sarà possibile partecipare a laboratori di arti manuali e home-decor e fare acquisti di artigianato creativo realizzato dagli espositori.

