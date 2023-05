I Modà in concerto all'Arena di Verona

Per la prima volta, il prossimo 28 settembre 2023, la band di Kekko Silvestre si esibirà dal vivo accompagnata da una orchestra: un'occasione speciale per festeggiare vent'anni di storia dei Modà. L'appuntamento da non perdere è all'Arena di Verona. Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa band rock.

Questo speciale tour con l’Orchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare live in giro per l’Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, è partito dopo la partecipazione della band all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la band i di Kekko Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito “Lasciami”, una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grosse soddisfazioni alla band.

Sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i dieci anni dalla pubblicazione di "Gioia", album certificato cinque volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Informazioni e contatti: https://www.friendsandpartners.it/.

Biglietti in vendita su Ticketone.

Concerto Arena di Verona dei Moda? / Locandina Friends & Partners