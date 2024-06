Primo incontro per conoscere i miti: "Il diluvio universale"

Da sempre i miti sono racconti in grado di stupirci per la loro capacità di trasmettere insegnamenti atemporali con semplicità e originalità. Per questo Nuova Acropoli Verona OdV ha scelto di dedicare proprio ai miti uno spazio nell’ampio spettro di eventi che realizzerà nel corso dell’estate 2024, attraverso la creazione del Ciclo “Sei un Mito!”. Un ciclo di incontri culturali pensati per riportare i miti, con i loro insegnamenti filosofici, tra la gente. Si tratterà di quattro eventi lungo tutta la stagione estiva e saranno caratterizzati anche dalla multiculturalità dei racconti presentati, pensata per riscoprire i miti non solo attraverso la lente occidentale, ma dando spazio alla cultura di vari paesi del mondo.

Il primo incontro si terrà giovedì 20 giugno alle ore 19 presso il Parco Santa Teresa (Borgo Roma, Verona) e ognuno potrà portare un telo o uno sgabello per sedersi. In questa prima serata, i volontari racconteranno, attraverso alcune letture e un laboratorio, un famosissimo mito presente in ogni civiltà antica: il mito del Diluvio Universale! Le letture saranno storie sul Diluvio Universale provenienti da vari paesi del mondo e a partire da questi racconti gli spettatori avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio di condivisione.

L'idea è quella di rileggere i miti in chiave filosofica scoprendo come il racconto del Diluvio Universale può farci riflettere sul valore della fratellanza umana. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Da cinque anni Nuova Acropoli Verona OdV e la Rete “Un parco per tutti”, di cui fanno parte associazioni e cooperative di Borgo Roma, contribuiscono alla cura e alla riqualificazione del Parco Santa Teresa, area verde con cui hanno stretto un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona.

Per informazioni su questo e altri eventi di Nuova Acropoli Verona OdV, è possibile consultare il sito https://www.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/verona oppure rivolgersi al numero 380 768 9599 o via mail a verona@nuovaacropoli.it.