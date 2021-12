Cenone a base di base di pasta per il Capodanno "Miscusi" a Verona

L’arrivo del 2022 si celebra all’insegna di uno degli ingredienti più amati nel mondo, simbolo di convivialità, mediterraneità e italianità: la pasta. La proposta per un cenone di capodanno a base di pasta e good vibes viene da miscusi, il brand italiano della pasta certificato B-corp, che per celebrare l’arrivo del nuovo anno organizza nei ristoranti di Milano (Bocconi, Colonne e Cadorna), Bergamo, Torino (Carlina) e Verona un menù special edition che porta in tavola tutti gli ingredienti caratteristici dell’esperienza miscusi: l’italianità degli ingredienti e delle trafile sostenibili, un ambiente amichevole e conviviale e l’aria di famiglia. A cui si aggiungono bollicine e lenticchie, per accogliere il nuovo anno, e degli antipasti per tutta la tavolata.

La serata si apre con un primo brindisi alle 20.30, poi la cena con il menù miscusi fino al countdown di saluto al 2022. Il cenone in casa miscusi è a menù fisso (35 euro), e prevede:

Bollicine di benvenuto

Tris di bruschette New Year’s Eve edition: stracciatella con alici sott’olio e scorza di limone, hummus e funghi, crema di basilico con dadolata di pomodorini e olive sott’olio;

Un assaggio di Paccheri Tricolore, il grande classico del menù miscusi;

Un piatto di pasta a scelta tra Rigatoni Tonno e Pistacchi, Trofie Golose e Cacio Pepe e Funghi;

Lenticchie portafortuna

Un dolce a scelta tra tiramisù, crostata di albicocche e salame al cioccolato;

L’immancabile brindisi al 2022, con countdown e bollicine

Il cenone di capodanno in casa miscusi si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti-covid.

La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria, i biglietti per la cena sono acquistabili su Eventbrite, a questo link https://www.eventbrite.com/cc/capodanno-da-miscusi-67629.