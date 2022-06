Alessandro Preziosi in scena al Teatro Romano per lo spettacolo in prima nazionale "Il mio cuore è per Cesare"

Giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022 alle ore 21.15 sul palco del Teatro Romano di Verona va in scena in prima nazionale lo spettacolo "Il mio cuore è per Cesare", tratto da William Shakespeare con Alessandro Preziosi. Musiche originali Carlo Guaitoli, produzione Khora.

Alessandro Preziosi affronta alcuni protagonisti shakespeariani in un progetto triennale, pensato in esclusiva per Verona, che si concentrerà su tre testi differenti. Il primo capitolo ripercorre la tragica vicenda delle Idi di Marzo raccontata nel “Giulio Cesare” dal punto di vista di Marco Antonio.

Il generale romano ripercorre insieme al pubblico i tragici fatti e le devastanti emozioni di cui è stato testimone, fino a quell’orazione funebre rimasta nella storia del teatro, che sfruttando il testamento di Cesare, in cui nomina propri eredi tutti i cittadini di Roma, compie l’impossibile: riconquistare il favore del popolo. Un’interpretazione vibrante e piena di quel pathos che solo il talento di Preziosi riesce a portare in palcoscenico, resa ancora più appassionata dalle musiche originali composte per l’occasione da Carlo Guaitoli.

Informazioni e contatti

Web: https://www.spettacoloverona.it