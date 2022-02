"The magic piano", doppio concerto a Verona per Mika

"The magic piano", la nuovissima avventura live di Mika nei teatri e nelle arene in partenza a settembre 2022 avrà una grande anteprima all'Arena di Verona, il tempio italiano della musica nel mondo. "Mika - The magic piano", prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners, è molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia. La connessione tra artista e pubblico, l’energia e l’intensità delle performance non mancheranno nel set teatrale così come nelle arene, ma le vibes saranno diverse e sempre nuove.

A Verona le due tappe saranno appunto il 19 settembre 2022 all’Arena e il 18 settembre 2022 al Teatro Filarmonico. Nello spettacolo a teatro, pensato appositamente per questo tour, la scena sarà essenziale, la dimensione contenuta, con più dialoghi e arrangiamenti acustici. Lo show in Arena richiama quello che Mika porterà in giro per il mondo (tra le altre date, Montreal - Bell Centre Arena - il 9 aprile e Coachella il 15 e 22 aprile) ma arricchito e integrato per l’occasione, con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo di riservare ai fan sorprese spettacolari.

Comune denominatore sarà il piano magico di Mika, al centro di entrambi gli spettacoli: amico fedele, compagno di creazioni sin dalla adolescenza, narratore di storie, scatola magica di un’esplosione di colori, idee, follie. I biglietti per le date di Verona in vendita dalle ore 12 di martedì 15 febbraio su Ticketone e Ticketmaster.