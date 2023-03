Al Teatro Stimate lo spettacolo "Mia, la gallinella rossa"

Domenica 12 marzo, ore 16.30, al Teatro Stimate La Botte e il cilindro presenta "Mia, la gallinella rossa". Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 4 anni, si ispira all’omonima fiaba inglese: racconta della buona volontà di Mia nel voler piantare un semino di grano per vederlo crescere anche se nessuno degli animali della fattoria vuole darle una mano. Solo nel finale, quando il semino si trasforma in farina e poi in pane, gli animali vorrebbero sedersi a tavola e mangiarlo. Capiranno così che la tenacia e l’iniziativa personale sono valori fondamentali, fare la propria parte significa unire le forze per realizzare qualcosa di più grande del proprio piccolo interesse. Un delicato spettacolo per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione.

Seguirà il 19 marzo un grande classico, "Il gatto con gli stivali", di Gran Teatrino Casa di Pulcinella, una proposta che strizza l’occhio, in particolare, a quel tenero sentimento che si instaura tra bambini e animali domestici, un rapporto autentico fatto di amicizia, di rispetto e di inedita complicità. Gli spettacoli sono inseriti nella rassegna Famiglie a teatro organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Verona che terminerà il 2 aprile con "Storie incartate per principesse ribelli", un delicato spettacolo che parla di parità di genere scritto e diretto da Pino Costalunga.

Teatro Stimate, via Carlo Montanari 1 Verona

Info: tel 045/8001471- www.fondazioneaida.it