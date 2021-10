"Mettiti in gioco", al Centro di riuso creativo i nuovi laboratori gratuiti

Tornano all’Arsenale, con attività in presenza per giovani e adulti, i laboratori del Centro di Riuso Creativo del Comune. Tanta creatività e divertimento con l’iniziativa ‘Mettiti in gioco’ che, dal 28 settembre al 23 novembre, il pomeriggio dalle 17 alle 19 alla Palazzina centrale dell’Arsenale, propone sette appuntamenti gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza. Opportunità diverse per imparare tante soluzioni per riciclare materiali attraverso la creazione di nuovi ed utili oggetti.

Gli incontri, con accesso libero e gratuito previa prenotazione, si terranno: 28 settembre, confezionamento di astucci porta telefono; 7 ottobre, creazione di orecchini di metallo; 12 ottobre, creazione, con la tecnica degli origami, di una sottotazza con la stoffa; 26 ottobre, trasformazione di una cerniera in collana. E, ancora, 11 novembre, realizzazione di orecchini in metallo; 18 novembre, creazione, con la tecnica degli origami, di uno svuota tasche. Infine, il 23 novembre, decorazioni natalizie.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito dell’Ecosportello - https://ecosportello.comune. verona.it nella sezione dedicata al Centro di Riuso Creativo e su facebook Centro riuso creativo-Verona.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure antiCovid attualmente in vigore.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Ecosportello del Comune alla mail: ecosportello@comune. verona.it - tel. 045.4948043 - cell.: 335.8242946

