Lo spettacolo "Messieur, che figura!" in scena al Teatro Gressner

Torna la rassegna Il Teatro nei Quartieri. Il primo degli otto spettacoli è messo in scena dal Teatro Tascabile di Bergamo, che porta il suo "Messieur, che figura!" sul palco del Teatro Gressner di San Bernardino. I protagonisti di questa opera sono i due clown Bianco e Augusto, in un dialogo fatto di salti mortali, ritmo, prodezze e poesia. I due clown parlano solo tra loro, e solo dei fatti loro: ma, come accade coi clown, il pubblico è come se stesse in scena insieme a loro. E i due protagonisti – che sembrano immersi unicamente nel loro legame reciproco – in un attimo possono smettere il loro fitto colloquio per occhieggiare una spettatrice o per rivolgersi a uno spettatore, coinvolgendoli nella loro performance.

Lo spettacolo va in scena sabato 9 aprile alle ore 20.45.

Ingresso libero su prenotazione.

Alla serata sarà presente la coreografa Katia Tubini che, prima dello spettacolo, presenterà l'iniziativa Stage for Ukraine.