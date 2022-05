"Messaggi d’amore" torna in scena al Modus

Per la rassegna Svisti di stagione, il Teatro Modus di piazza Orti di Spagna replica lo spettacolo "Messaggi d’amore", una commedia epistolare di Massimo Meneghini e Andrea Castelletti, con Patrizia Rossari e Michele Vigilante, per la regia di Andrea Castelletti. Una storia d’amore, autentica come autentica può essere solo la vita – dice il regista Castelletti – uno spettacolo fatto di lettere, cartoline, sms, email - tenere, ridicole, commoventi, ironiche, graffianti - per raccontare un amore incompiuto, due destini che hanno attraversato i decenni della Storia: la nostra. Uno spettacolo che ci racconta una storia, quella di tutti noi.

Lo spettacolo va in scena venerdì 20 e sabato 21 maggio alle ore 21.

