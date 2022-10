Il mese del foliage inaugura a Verona con le visite a Villa Sagramoso Sacchetti

“Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno” delle Dimore Amiche del Veneto inaugura domenica 9 ottobre a Verona con la speciale passeggiata didattica nell'elegante giardino di Villa Sagramoso Sacchetti, creato negli anni ‘70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. La famiglia Sagramoso aprirà eccezionalmente anche le sale interne della villa.

La prenotazione è obbligatoria. Turni di visita sono alle ore 10, 11.30, 14.30 e 16.30. Il biglietto di ingresso intero costa 15 euro a persona; ridotto: 10 euro a persona; gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili. L'ingresso è dal cancello, sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina. Per informazioni: numero 348 0172982.

“Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”, che si tiene in Veneto dal 9 ottobre al 6 novembre, è un’iniziativa che coinvolge le 6 splendide ville di Dimore Amiche del Veneto, gruppo d'eccellenza di Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: un mese costellato da eventi per far apprezzare i giardini delle dimore (e non solo) in un periodo in cui la vista viene ancor più appagata dalla trasmutazione cromatica delle foglie degli alberi dal verde al giallo, attraversando decine di sfumature di rosso, creando un’atmosfera fiabesca.

Inoltre, quest'anno debutta il contest #foliage2022: si invita tutti gli amanti della fotografia e dei social a condividere foto, reels e stories delle sei ville con l'hastag #foliage2022. I più veloci - e originali - a postare le immagini potranno godere di una visita privata ad una delle ville a loro scelta. Tutti i prossimi appuntamenti a questo link e nel comunicato in allegato: www.dimoreamichedelveneto.it/dimore-storiche-in-veneto-ce-il-mese-del-foliage/cosa-fare/.