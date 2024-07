Pop d’autore in Borgo Roma: Merysse in concerto al Parco San Giacomo

Sabato 27 Luglio alle ore 21, il Parco San Giacomo di Borgo Roma a Verona ospiterà il concerto della talentuosa cantautrice Merysse, al secolo Maria Teresa De Pierro, accompagnata dai suoi preparati musicisti: Michele Bertasi alla chitarra e Barbara Dal Frà alla batteria. Un evento irrinunciabile a ingresso libero, reso possibile grazie al prezioso contributo della 5a Circoscrizione.

Merysse, fondatrice e presidente dell'Associazione Istinti Artistici, è pronta a esibirsi con una performance che spazierà tra le sue canzoni inedite e alcune cover italiane e internazionali. La sua musica pop d’autore è capace di coinvolgere ed emozionare spettatori di tutte le età. Nota per il suo impegno e la sua passione nel panorama musicale italiano, Merysse ha già conquistato il cuore di molti con la sua voce e le sue composizioni ricche di sentimento e autenticità. La sua carriera è in continua ascesa: ha partecipato a numerosi eventi di rilievo, tra cui diverse manifestazioni al Campidoglio di Roma, dove ha avuto l’opportunità di parlare della sua attività artistica e del suo impegno nel mondo della musica. Oltre a presentare la sua associazione Istinti Artistici, di cui è fondatrice e presidente da Marzo 2022.

Attualmente, Merysse è impegnata nella scrittura di nuove canzoni, già sotto contratto con la prestigiosa Sony Music Publishing. Inoltre, sta affinando ulteriormente le sue competenze artistiche frequentando corsi presso la rinomata sede Disney, un’esperienza che arricchisce ulteriormente il suo bagaglio professionale e creativo. L’evento al Parco San Giacomo sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo Merysse, che con la sua energia e il suo carisma, è pronta a presentare canzoni che parlano al cuore e all’anima.

Non perdete l’opportunità di vivere una notte magica all’insegna della musica pop d’autore. Vi aspettiamo sabato 27 Luglio alle ore 21 al Parco San Giacomo di Borgo Roma, Verona. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire il talento di Merysse e la sua band.