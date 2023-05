"I mercoledì del centro" al Centro Culturale 6 Maggio 1848

Il 17 Maggio prende il via la rassegna “I Mercoledì del Centro” una serie di eventi che si terranno a Santa Lucia presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848 e organizzato dall’Associazione Le Fate Ets. L’iniziativa è nata all’interno del nuovo progetto “Fai Centro” che si pone come obiettivo quello di stimolare la cittadinanza attiva di quartiere e non solo per promuovere e vivere il Centro Culturale come luogo di condivisione e di dibattito su diversi temi dedicati all’ambiente e all’inclusione ma anche musica, letteratura, storia locale e molto altro.

Gli eventi si terranno sempre il mercoledì pomeriggio alle ore 18 e sarà un’appuntamento fisso con un calendario vario e stimolante. Un’occasione per incontrare scrittori, artisti, musicisti, assistere a presentazioni di libri, a momenti di approfondimento, di condivisione e di dibattito. La rassegna è pensata per tutte le età, alcuni eventi saranno dedicati ai più piccoli ma si offre il possibilità alle famiglie di poter ascoltare una conferenza lasciando i bimbi a giocare nel cortile o nelle sale del Centro.

Il primo evento sarà il 17 Maggio e vedrà ospite la Contrada Lorì, il gruppo musicale tutto veronese si racconterà al pubblico in un incontro speciale. Un’occasione unica per poter dialogare con questi musicisti e apprezzare, la loro storia, il loro percorso creativo e l’attività di riproposizione della musica di tradizione della nostra città e dell’uso del dialetto. Nel calendario di Maggio e Giugno ci saranno due appuntamenti dedicati alla letteratura con la presentazione del romanzo “Scambio Scuola” della scrittrice Eva Serena Pavan, e un’incontro dedicato ai piccoli con letture ad alta voce a cura dell’illustratrice Chiara Raineri.

In programma ci sono due incontri legati alle radici ed alla storia. Il primo sarà con Alfredo Nicoletti per un appuntamento dedicato alla musica di tradizione orale della nostra provincia. Guidati dalla sua decennale esperienza come musicista e ricercatore sarà un’occasione unica per conoscere il nostro il nostro patrimonio musicale andato progressivamente scomparendo a partire dal secondo dopoguerra. Un’altro appuntamento sarà dedicato alla Nigeria, un momento di approfondimento sulla storia e sulle vicende di questo grande paese africano a cura di Jean-Pierre Piessou. L’incontro offrirà anche l’opportunità di condividere un pomeriggio con la comunità nigeriana e sarà il primo di un ciclo dedicato alle comunità presenti nel quartiere e nella città. Attraverso la comprensione e la conoscenza si possono costruire basi solide per l’integrazione attiva e partecipata. In collaborazione con l’Accademia 19 ci sarà il laboratorio “musica per tutti”, per bambini e per adulti alla scoperta della musica che c’è in ognuno di noi. L’incontro intergenerazionale è proprio uno dei principali obiettivi di questa rassegna.

Il 21 Giugno ci sarà una grande festa per l’inaugurazione del Banco di Comunità aperto in questi giorni presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848 dall’Associazione Le Fate Ets. Si tratta di un servizio basato su un modello di sharing economy ideato da Rete Cauto attualmente aperto il lunedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12 con l’intenzione di aprire a breve anche in altri orari e giorni. Tutte le attività quotidiane all’interno di un Banco di Comunità si basano sullo scambio e in questa prima fase si concentrerà su abiti, accessori per i bambini, spazi, trasporti, tempo e abilità. Verranno integrate successivamente altre categorie merceologiche come: oggetti, abiti, libri, arredi e cibo. L’obiettivo è promuove un’economia alternativa, costruita dal basso attraverso la condivisione e la valorizzazione di risorse locali. In un dato luogo, in funzione dei bisogni della comunità territoriale, l’attivazione del Banco di Comunità stimola risposte di prossimità a “km zero”.

Tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848 in Via Mantovana 66, sono ad ingresso gratuito e si terranno anche in caso di maltempo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080048873854.