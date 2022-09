A Sommacampagna il Mercato della Terra Slow Food

La prima domenica di settembre riporta al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna l’apprezzato binomio tra cibo buono, pulito e giusto e buona lettura. Complice il rientro dalle vacanze, si attendono numerosi veronesi e turisti nell’alberata Piazza della Repubblica dove saranno presenti una trentina di piccoli produttori e artigiani del cibo provenienti dal veronese e dalle province limitrofe, selezionati da Slow Food Garda Veronese «Un’occasione unica per conoscere e acquistare una grande varietà di prodotti di alta qualità e dalla filiera controllata che meritano di trovare posto sulle nostre tavole» dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Giandomenico Allegri.

Domenica 4 settembre alle ore 10 sarà anche l’occasione per partecipare all’incontro con Morello Pecchioli, giornalista e scrittore che presenterà nella Sala Affreschi del Municipio di Sommacampagna i suoi libri "Verdure dimenticate” e "Frutti dimenticati”. Pecchioli è stato insignito, nel 2016, del Premio Ischia per la narrazione enogastronomica per l’encomiabile attività di valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, svolta nel corso di decenni «Grande spessore culturale ma altrettanto brioso humor, per una prosa divulgativa caratterizzata da un facile approccio e perciò adatta anche ad un pubblico giovane» spiega l’Assessora alla Cultura Eleonora Principe. Presenzieranno all’incontro e visiteranno il Mercato un gruppo di soci della condotta Slow Food di Treviso e della condotta Silver Convivium in Veneto.

Vale la pena ricordare che il progetto di Slow Food Garda Veronese, realizzato in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha aggiunto alla propria offerta anche una “Dispensa Slow Food” all’interno del Bar dell’Hotel Saccardi, nella stazione di servizio dell’Area Monte Baldo, affacciata sull’autostrada A4 direzione Milano. Un “pit stop” di qualità per gli automobilisti italiani e stranieri che, viaggiando lungo questa importante arteria autostradale, potranno acquistare i presidi Slow Food e i prodotti dei Mercati della Terra.

Nell’occasione del Mercato della Terra sono eccezionalmente aperte al pubblico le pregevoli Chiese di Sant’Andrea, impreziosita dall’imponente Giudizio Universale attribuito al Maestro Cicogna, e di San Rocco.