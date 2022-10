Nel cuore della Valpolicella nasce il Mercato della Terra Slow Food di San Floriano

Domenica 16 ottobre dalle ore 10 in via della Pieve a San Floriano, nel cuore della Valpolicella, verra? inaugurato il Mercato della Terra Slow Food di San Floriano in Valpolicella. I Mercati della Terra fanno parte di un progetto dell’associazione internazionale Slow Food per promuovere la cultura del cibo buono, pulito e giusto e la tutela della biodiversita?. Un luogo di incontro e di scambio che difende un’agricoltura basata sulla sostenibilita?, salvaguarda la biodiversita?, sostiene l’economia locale, crea consapevolezza in chi acquista e punta ad una migliore educazione alimentare dei consumatori. Ad oggi sono 85 i Mercati della Terra Slow Food diffusi in tutto il mondo.

La nascita del Mercato della Terra Slow Food di San Floriano in Valpolicella e? frutto di un'azione sinergica tra l’amministrazione comunale di San Pietro in Cariano, l’Associazione Slow Food Garda Veronese e l’Associazione “NOI” di San Floriano, per una promozione congiunta del territorio della Valpolicella e della cultura del cibo “Buono, Pulito e Giusto” secondo il motto di Slow Food.

Gerardo Zantedeschi, sindaco del Comune di San Pietro in Cariano, racconta: «Il Mercato della Terra e? un progetto importante di Slow Food, che come Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano, abbiamo voluto portare nella frazione di San Floriano, grazie alla collaborazione con Slow Food Garda Veronese e l’Associazione “NOI” di San Floriano. L’intento e? di promuovere il territorio con eventi di grande interesse, come l’evento Slow Food del Mercato della Terra, perche? la popolazione possa fruire di prodotti della filiera corta, realizzati da piccoli produttori, in abbinamento con le eccellenze della nostra Valpolicella ad iniziare dai grandi vini. Nello stesso tempo si vuole valorizzare il contesto storico, culturale e paesaggistico di cui gode la frazione di San Floriano per la presenza della Pieve millenaria, che portera? ripercussioni positive nel settore enogastronomico e turistico dell’intera Valpolicella».

La manifestazione si svolgera? ogni terza domenica del mese dalle ore 9 alle ore 13. La Via della Pieve attorno alla Pieve romanica di San Floriano fara? da meravigliosa cornice al Mercato della Terra Slow Food. Formaggi, salumi, prodotti ortofrutticoli di stagione o trasformati, prodotti da forno, pasta fresca e secca, riso, farine, legumi, salumi, carne, uova, miele, confetture, vino, birra, olio EVO, funghi, zafferano, tartufi, lumache, kombucha: sono alcuni dei prodotti che troveranno posto sui banchi di una trentina di piccole aziende, per lo piu? a conduzione familiare, molto attente alla salvaguardia della biodiversita? e alla sostenibilita?, in gran parte a regime biologico, che arrivano dalla provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantovano, bresciano, trentino e vicentino.

Molte di loro gia? partecipano ogni prima domenica del mese al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna. Saranno integrati da produttori di altri territori, di volta in volta, sempre e comunque selezionati in base alle loro caratteristiche e ai tre criteri qualitativi di Slow Food, vale a dire Buono, Pulito e Giusto e alla stagionalita? dei loro prodotti: quindi non tutti i produttori potranno essere sempre presenti. E non manchera? mai un’ampia offerta di Presidi Slow Food provenienti da tutt’Italia e i Presidi veronesi, come quello del Pero Misso della Lessinia o il Broccoletto di Custoza.

Fra i prodotti legati alla stagione autunnale che arricchiranno il Mercato della Terra di domenica 16 ottobre la zucca fritta a forma di chips dell’azienda mantovana bio Corte Lidia. Questa manifestazione non vuole essere soltanto un luogo di scambio diretto tra produttori, sempre pronti a dialogare con i consumatori, a raccontare i loro prodotti, cosa ne definisce la qualita? e giustifica il prezzo praticato. E’ anche un luogo di incontro e di confronto culturale attorno al quale l’Associazione “NOI” organizzera? eventi come incontri di scambio e di approfondimento, passeggiate tra le colline della Valpolicella e molte altre iniziative di promozione sociale e conoscenza del territorio

Come racconta Flavio Rizzi, Presidente dell’Associazione "NOI" Floriano aps, “Dal rapporto di fiducia instauratosi con Slow Food Garda Veronese e grazie alo?a collaborazione del Comune di San Pietro in Cariano e? nata l’idea di realizzare un Mercato della Terra Slow Food all’interno di manifestazioni promosse dall'Associazione “NOI” attorno alla Pieve romanica di San Floriano. Da sempre le nostre attivita? sono mirate all'aggregazione della comunita? e con Slow Food Garda Veronese sono certo che nasceranno nuove opportunita? di crescita per il nostro fantastico territorio". Da parte sua il parroco della Pieve di San Floriano, Don Amos Chiarello, aggiunge che "Le iniziative dell’Associazione NOI intendono inoltre proporre esperienze concrete di sostenibilita? nello spirito dell’ecologia integrale promossa dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, un documento che Carlo Petrini, da uomo laico e fondatore di Slow Food ha definito "una bussola per il pianeta”."

Tra le varie proposte in programma da parte dell'Associazione “NOI”, il 16 ottobre, giorno dell’inaugurazione, le visite guidate alla Pieve romanica di San Floriano e al suo campanile. Lo stesso giorno una delegazione di venticinque studenti internazionali provenienti dalla Svizzera si rechera? in visita al Mercato della Terra in occasione di un viaggio didattico in Valpolicella, organizzato in collaborazione con Slow Food Garda Veronese, da una delle piu? prestigiose scuole di Hospitality Management al mondo che fa parte Gruppo “EHL Hospitality Business School”.

Come dichiara Flavio Marchesini, Presidente dell’Associazione Slow Food Garda Veronese: «Questa manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale, e? un’opportunita? imperdibile per coinvolgere dal vivo i cittadini che verranno a trovarci al Mercato della Terra Slow Food e sensibilizzarli sull’acquisto di prodotti sani e sostenibili cosi? come sull’importanza delle nostre scelte di consumo e stili di vita quotidiani. Non ultimo un’occasione culturale per i turisti italiani e stranieri di scoprire le bellezze della Valpolicella, celebre per i suoi paesaggi collinari e il suo vino e di apprezzare la calorosa ospitalita? di chi ci accoglie sul territorio».

Il Mercato della Terra Slow Food di San Floriano in Valpolicella si trova a 13 km da Verona e ed e? facilmente raggiungibile in auto grazie alla sua prossimita? alle tangenziali. Dispone di ampi parcheggi attorno alla Pieve romanica.

Per scoprire in anteprima i produttori, conoscere la loro storia, i loro prodotti, le loro ricette, e video del Mercato della Terra, consultare https://www.mercatidellaterra.cloud. Per maggiori dettagli sul Progetto Slow Food dei Mercati della Terra nel mondo, consultare https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food.