A Verona la Festa d'autunno al Mercato coperto di Coldiretti

Alla vendemmia e all’autunno sono dedicate le iniziative del prossimo fine settimana al Mercato al Coperto di Campagna Amica di Verona, nel quartiere Filippini. I bambini potranno rivivere l’esperienza della pigiatura dell’uva come si faceva una volta grazie a un laboratorio a loro dedicato. L’appuntamento è per sabato e domenica dalle 10 alle 13. Il consiglio è di far indossare ai bambini un abbigliamento sportivo o comunque comodo, meglio con pantaloni corti.

Tra i banchi dei produttori ci sarà anche una novità: sarà infatti presente l’azienda agricola Rossetto Diego che direttamente da San Giovanni Ilarione porterà le prime castagne della stagione, acquistabili fresche oppure cotte al momento. Come ogni weekend, a partire dalle 11.30 sarà possibile assaporare i piatti della tradizione preparati nella “Cucina contadina” all’interno del Mercato.

Sabato si potrà degustare il risotto al Valpolicella con crema di zucca e foglia di vite fritta dello chef Alessandro Tannoia. Il piatto verrà proposto in abbinamento ai vini della Valpolicella dell’azienda agricola Fratelli Barana, in degustazione gratuita a partire dalle 11 nell’Enoteca del Mercato.

Domenica lo chef Matteo Brentaro proporrà invece un piatto a base di polenta, Stortina della pianura veronese dell’azienda agricola La Palazzina e formaggio Monte Veronese. «Invitiamo i veronesi a girare tra le bancarelle per conoscere i prodotti tipici della stagione autunnale. – evidenzia Franca Castellani, presidente del consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica Verona – I produttori saranno a disposizione per dare consigli e ricette per la preparazione di piatti salutari e gustosi con materie prime tracciate e d’eccellenza. I bambini impareranno a pigiare l’uva come una volta e il divertimento è assicurato».

Web: https://www.campagnamica.it/

