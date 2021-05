Nel weekend a Verona il nuovo Mercato al coperto di Coldiretti: stand gastronomici e degustazioni

Torna nel fine settimana il Mercato coperto di Campagna Amica di Verona in centro città, organizzato dagli agricoltori di Coldiretti. Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura veronese, ma anche esperienze dirette attraverso laboratori per grandi e bambini, assaggi guidati dai produttori, lezioni per le scuole ed esperimenti del gusto nel quartiere Filippini, in via Macello 5/a, a pochi passi da piazza Bra.

Con questo nuovo progetto, la Coldiretti scaligera intende rafforzare quel “patto con il consumatore” che prosegue da anni per tutelare la qualità e la salubrità del cibo del territorio.

Il Mercato è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 8.30 alle 13.

Web: https://coldirettiverona.it/

- https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/?ref=page_internal

