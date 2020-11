A Bovolone arriva il mercato contadino: prodotti locali dalla campagna alla tavola

A Bovolone, a partire dal 20 novembre 2020, ogni venerdì arriva il mercato contadino. Si terrà dalle 8 alle 13 in piazza Scipioni, situata nel cuore del paese con un ampio parcheggio adiacente. Il nuovo mercato, che si svolgerà all'aperto, rispetterà tutti i regolamenti e i protocolli di sicurezza previsti della misure anti Covid. Sono già 12 le aziende agricole mantovane e veronesi partecipanti, altre si aggiungeranno nelle prossime settimane. Tutti produttori locali che porteranno sui banchi cibo di qualità, per un'alimentazione sana e genuina che contribuisce al rafforzamento delle difese immunitarie, così come evidenziato da tanti medici e nutrizionisti. Gli acquirenti potranno gustare formaggi di capra e vaccini, pane e prodotti da forno, carni suine, bovine e avicole, salumi, vino, frutta, verdura, riso, piccoli frutti, miele, tante specialità e prodotti di stagione.

Per l'amministrazione comunale il mercato contadino è l'opportunità per i cittadini di acquistare prodotti a filiera corta, più genuini e a costi equi. Ma è anche un modo concreto per supportare le aziende del territorio. Gli acquisti contribuiscono allo sviluppo dell'economia locale, con naturali ricadute per tutta la popolazione, perché consolidano le tradizioni e l'identità locale. Per questo il comune ha aderito con convinzione all'iniziativa, che viene attivata in via sperimentale per 18 mesi, con possibilità di proseguire anche oltre. Gli organizzatori del Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi Terre d'Acqua" sottolineano che il mercato sarà un luogo accogliente, in cui ci si trova a proprio agio, per la dimensione familiare che lo caratterizza, per i colori, i sapori.

Un luogo di confronto, di scambio e di coproduzione fra produttori e cittadini, favorisce un consumo consapevole. I visitatori del mercato possono richiedere consigli e ricette su come cucinare i prodotti della campagna presenti al mercato e ogni informazione sulle modalità di coltivazione e di allevamento e visitare, su appuntamento, le corti agricole in cui si coltivano e si allevano le risorse agricole portate al mercato. In occasione dell’apertura, venerdì 20 novembre, sarà distribuita la guida “Di zucca in zucca”, con tante ricette sull'impiego della zucca in cucina. L'atmosfera sarà allietata da musiche popolari, suonate con la fisarmonica.

Informazioni e contatti

Per informazioni: www.prodottoinfattoria.it - 329 2127504.