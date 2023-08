Il mercato del martedì torna a Castelnuovo del Garda

A partire dal 22 agosto il mercato settimanale del martedì a Castelnuovo del Garda tornerà alla sua collocazione originaria, lungo via Umberto I, via Cavour e via Marconi. Era stato spostato in piazza Libertà per esigenze di sicurezza dovute alla pandemia. Dalle 7 alle 14 del martedì è quindi istituito il divieto di transito e di sosta nelle aree di mercato.

Mercato settimanale / foto ufficio stampa Comune di Castelnuovo del Garda