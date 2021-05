Apre a Verona il nuovo Mercato al coperto di Coldiretti: stand gastronomici e degustazioni

Apre sabato 15 maggio il nuovo Mercato coperto di Campagna Amica di Verona in centro città, organizzato dagli agricoltori di Coldiretti. Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura veronese, ma anche esperienze dirette attraverso laboratori per grandi e bambini, assaggi guidati dai produttori, lezioni per le scuole ed esperimenti del gusto nel quartiere Filippini, in via Macello 5/a, a pochi passi da piazza Bra. Con questo nuovo progetto, la Coldiretti scaligera intende rafforzare quel “patto con il consumatore” che prosegue da anni per tutelare la qualità e la salubrità del cibo del territorio.

Il Mercato sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 8.30 alle 13, eccezionalmente il 15 maggio dalle 8 alle 17. L’apertura ufficiale del mercato coperto, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, sarà alle 10.30 con il taglio del nastro alla presenza del presidente di Coldiretti Verona Daniele Salvagno, del Vescovo Mons. Giuseppe Zenti, del Sindaco Federico Sboarina e di altre Autorità cittadine. Nell’occasione sarà presentato lo studio “Le scelte di consumo dei veronesi in epoca Covid” con un’analisi sull’impatto della pandemia sulla scelta di acquisto dei veronesi promossa da Coldiretti Verona e coordinata da Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona.

Alle 10 si terrà la sottoscrizione della convenzione tra i presidenti di Coldiretti Verona Daniele Salvagno e di ForGreen Spa SB Vincenzo Scotti per alimentare il mercato con l’energia agricola a km zero. Verrà inoltre presentata l’imminente apertura della Sagra dei bisi di Colognola ai Colli con il Sindaco Claudio Carcereri De Prati. Nel corso della giornata saranno organizzate nello spazio completamente ristrutturato numerose iniziative per l’intero quartiere e per veronesi, grandi e piccini: a partire dalle 8.30 fino alle 17: dalla colazione dello sportivo alle attività didattiche per i bambini agli show cooking a cura dei cuochi contadini capitanati dal presidente di Terranostra nazionale, Diego Scaramuzza, alle degustazioni di vino con il sommelier Marco Scandogliero, di olio con Aipo Verona e di altre produzioni locali. Alle 12 apertura degli stand gastronomici in cui sarà possibile acquistare gli agribag con menu realizzato con prodotti locali. Domenica 16 saranno in programma degustazioni e laboratori didattici per tutto il giorno.

