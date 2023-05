Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 28 maggio 2023. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Presso l’atrio del Palazzo Municipale, in concomitanza con la manifestazione verranno realizzate delle mostre tematiche in collaborazione con alcuni collezionisti del nostro territorio e non solo. La manifestazione ideata e seguita con competenza e passione dall’Associazione Percorsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione ProLoco, si è sempre rinnovata nel tempo.

Negli ultimi anni, dopo una accurata ricerca, è stato dato ampio spazio al Modernariato, oggi di grande interesse, soprattutto da parte di un pubblico più giovane. Valeggio sul Mincio anche in questa occasione acquisisce un particolare fascino, orendo ai suoi visitatori itinerari per scoprire i beni culturali del territorio. Tre percorsi: Medievale, Archittettonico e Sacro, utilizzando gli appositi totem collegati al sito 7su7.it.

Informazioni e contatti: https://www.valeggio.com.

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio / foto via ufficio stampa Associazione Percorsi Valeggio